Operacija je trajala dva dana, tokom koje je masivna reaktorska posuda spuštena je u utrobu nuklearne elektrane Hinkley Point C.

Izvor: EDF Energy

Najveća kopnena dizalica na svijetu, poznata pod nadimkom Big Carl (Veliki Karl), uspješno je podigla i postavila reaktorsku posudu (RPV) tešku čak 551 tonu u nuklearnoj elektrani Hinkley Point C u jugozapadnoj Engleskoj. Ova složena inženjerska operacija izvedena je tokom izgradnje drugog bloka ove elektrane.

Iako nuklearna energija doživljava veliki povratak širom svijeta zbog balansiranja između energetskih potreba i emisije ugljen-dioksida, izgradnja elektrane Hinkley Point C traje već više od dvije decenije. Zapravo, vlada ove zemlje imala je planove za proširenje nuklearke još davne 1981. godine.

Inženjeri su prošlog četvrtka započeli podizanje masivne reaktorske posude dugačke 13 metara pomoću krana zvaničnog naziva Sarens SGC-250. Ova grdosija od dizalice može da dostigne visinu od preko 250 metara i ima kapacitet da podigne neverovatnih 5.000 tona tereta.

Izvor: EDF Energy

Sama reaktorska posuda proizvedena je u Francuskoj, u fabrici kompanije Framatome, a na gradilište u Engleskoj isporučena je u januaru ove godine. Big Carl je podigao posudu i ubacio je u zgradu reaktora, gdje ju je unutrašnja dizalica okrenula u vertikalni položaj i spustila na potporni prsten.

Cijela operacija trajala je dva dana, a prostor za manevar sa svake strane iznosio je svega 40 milimetara.

Zahvaljujući stečenom iskustvu i inovacijama, izgradnja drugog bloka sada teče za 20 do 30 odsto brže u odnosu na prvi blok koji je započet godinu dana ranije. Upotreba dizalice Big Carl u ovom slučaju donijela je ogromnu uštedu u prostoru, vremenu i novcu.

Vidi opis Najveća dizalica na svijetu podigla 551 tonu bez greške: Manevarski prostor bio samo 4 centimetra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: EDF Energy Br. slika: 10 10 / 10

Direktor snabdijevanja u kompaniji Hinkley Point C, Sajmon Parsons, izjavio je tim povodom: "Ovo je ogroman uspjeh za cio tim, koji je zahtijevao mjesece planiranja i blisku saradnju između 10 glavnih izvođača."

Ova reaktorska posuda pod pritiskom koristiće nuklearnu fisiju za generisanje toplote i pare koja će pokretati Arabelle modele, zvanično najveće turbine na svijetu. Kada oba reaktora budu potpuno operativna, oni će neprekidno obezbjeđivati pouzdanu i čistu struju za 6 miliona domaćinstava, drastično smanjujući zavisnost Velike Britanije od uvoznih fosilnih goriva.