Stiv Mandanda nije dobro podnio odlazak u sportsku penziju i istakao je u svojoj knjizi da mu je teško da se prilagodi životu bez fudbala.

Igrao je Stiv Mandanda fudbal do 40. godine, a samo godinu dana nakon što je otišao u penziju zažalio je zbog toga. Već je legendarni golman Olimpika iz Marseja i reprezentacije Francuske stigao i da napiše knjigu o tome i istakao je koliko mu je bilo teško kada je ispao iz kolotečine profesionalnog sportiste.

"Već nekoliko nedjelja ne radim ništa. Dani su mi prazni i beskrajni. Nemaju nikakvog smisla. Tonem u tišinu. Nezaposlen sam, ležim na kauču i ne znam šta čekam. Ne želim ništa. Nakon 25 godina fudbala nemam raspored, ritam, dogovore, ništa. Katastrofa.

Nema više stativa ni igrača ispred mene, nemam kapitensku traku, svlačionicu, saigrače i njihove šale, kafe ni druženja. Osjećam se beskorisno. Čuo sam da mnogo igrača koji su se penzionisali prolaze slične stvari. Nabio sam tri-četiri kilograma i moram prestati s tim. Izolovao sam se od društva", napisao je Stiv Mandanda.

Ipak, poslije godinu dana prilagođavanja na novu situaciju i novu karijeru, on je uspio da se navikne i polako počinje da, ako ne uživa, onda makar manje pati u potrazi za novim stilom života.

"Nakon godine dana nemam više negativne emocije ni crne misli koje su mi se vrtile po glavi. Patris Evra mi je rekao da je prolazio kroz takve stvari na kraju karijere. Ništa nije bolje od igranja fudbala i adrenalina koji dobiješ na stadionu. Kad izgubiš to i prihvatiš da je gotovo, ostane praznina. Tad je bitno zadržati uspomene na dobra vremena", napisao je Mandanda.

Ko je Stiv Mandanda?

Iako je redovno bio druga opcija u selekciji Francuske iza Uga Lorisa, Sebastijana Freja i brojnih vrhunskih golmana koje je Fracuska imala, na kraju je skupio 35 nastupa za nacionalni tim i osvojio je jedno svjetsko prvenstvo, dok je na jednom uzeo srebro.

Počeo je u Avru, pa je zatoim godinama branio za Marsej. Neuspješno je otišao u Englesku i brzo se vratio iz Kristal Palasa, da bi se u Marseju na kraju u 14 sezona skupio 613 nastupa. Posljednje tri sezone karijere proveo je u Renu. Osvojio je prvenstvo Francuske sa Marsejom 2010. godine, zatim Liga kup tri puta, još dva superkupa i izgubio je finale Lige Evrope 2018.