Nakon istorijske pobjede nad Crvenom zvezdom, Lalatović je otkrio da će ostati u Novom Pazaru samo uz veći budžet.
Nenad Lalatović zamalo je odveo Novi Pazar u Evropu, a kako sam ističe - uspio bi u tome da je imao malo veći fond igrača, pošto se situacija značajno zakomplikovala posle prvih povreda. Uprkos tome, Pazarci su se dostojno borili i zamalo uspjeli da "otmu" četvrto mjesto Željezničaru iz Pančeva, o čemu svjedoči i pobjeda nad Crvenom zvezdom za vikend (2:1).
Bila je to prva pobjeda koju su Pazarci ostvarili u istoriji na stadionu "Rajko Mitić" i nju je Nenad Lalatović posvetio pazarskim očevima, majkama i djeci, istakavši da će i naredne sezone voditi klub - pod jednim uslovom.
"Navijači žele da ostanem, i ja hoću da ostanem ako budemo imali veći budžet. Hoću da se suprostavim Zvezdi i Partizanu. Teško je kad smo sirotinja, kad imamo 30, 50, 70 puta manji budžet od vječitih. Kako da ih pobijedimo. U subotu je Bog bio uz nas", rekao je Nenad Lalatović za "Sportski žurnal".
"Ukoliko budemo mogli da se pojačano i konkurišemo za Evropu ostaću, u suprotnom neću", jasno je poslao poruku rukovodstvu kluba o svom budućem statusu.
Inače, Lalatović je ove sezone vodio tri kluba, počeo je Budućnosti iz Podgorice, gdje je otišao posle neuspješnih kvalifikacija za UEFA takmičenja, potom je do zime bio u Mladosti iz Lučana, da bi zatim preuzeo Novopazarce. Na 14 utakmica njegova ekipa ostvarila je pet pobjeda, tri remija i šest poraza.