Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović potpisao je ugovor o izradi glavnog projekta za objekat pijace na otvorenom sa „Optimus project“ doo.

,,Ovim je okončan postupak javne nabavke za potrebu izrade glavnog projekta tivatske gradske tržnice na otvorenom. Vrijednost ove usluge iznosi 66.499,72€, a rok za izradu projekta je 90 dana", sopšteno je iz Opštine Tivat.

Kakao dodaju, glavni projekat tivatske pijace radiće se po nagrađenom idejnom rješenju čiji su autori Srđan Tadić, Aleksandar Marsenić i Bojan Vlahović.

,,Njihovo rješenje proglašeno je za najbolje na javnom konkursu koji je sprovela Služba glavnog gradskog arhitekte Opštine Tivat u 2025. godini. Lokacija na kojoj se planira izgradnja gradske pijace sa pripadajućom infrastrukturom ima površinu 3885m2 i nalazi se u užem centru grada u neposrednoj blizini Njegoševe ulice, iza hotela Pine. Projektom se ovaj prostor planira pretvoriti u uređen multifunkcionalan trg i tržnicu, sa ciljem da to bude mjesto okupljanja tokom cijelog dana", naglašeno je u saopštenju.