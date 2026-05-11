Ta sredstva će biti dodjeljivana putem javnih poziva koje će sprovoditi Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Program obuhvata sedam mjera podrške u organizaciji manifestacija i festivala, unapređenju ruralnog turizma, unapređenju kvaliteta turističke ponude, razvoju pametnih i održivih turističkih destinacija, razvoju MICE turizma, kao i podršku partnerstvu sa tur-operatorima i turističkim agencijama radi promocije Crne Gore. Posljednja predviđena mjera je podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa tur-operatorima, piše Dan.

Kako je navedeno u tekstu Programa, cilj donošenja ovog dokumenta je obezbjeđivanje visokokvalitetnog turizma u skladu sa strateškim dokumentima.

Najviše sredstava, 320.000 eura, biće potrošeno na partnerstvo sa tur-operatorima i turističkim agencijama u promociji Crne Gore kao turističke destinacije.

Za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa tur-operatorima predviđeno je 300.000 eura, koliko i za podršku organizovanju manifestacija, odnosno festivala.

Unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu biće podržano sa 100.000 eura. Ova sredstva, kako se navodi u dokumentu, namijenjena su za poboljšanje uslova za razvoj ruralnog turizma kroz podizanje nivoa kvaliteta ponude u seoskim domaćinstvima, prenosi Dan.

U okviru Programa obzbijeđeno je i 45.000 za unapređenje osnovne infrastrukture i kvaliteta usluga u kampovima.

Za podizanje kvaliteta turističke ponude opredijeljeno je 120.000 eura, koliko je dokumentom predviđeno i za podršku razvoju pametnih i održivih turističkih destinacija kroz digitalna i inovativna rješenja.

– Programom se teži podizanju nivoa konkurentnosti turističkog proizvoda, većoj atraktivnosti destinacije uz poboljšanje marketing aktivnosti i boljoj dostupnosti Crne Gore sa većeg broja emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti – ističu iz Vlade.

Programom su obuhvaćeni korisnici sredstava podrške, uslovi za dodjelu sredstava sa iznosima, kriterijumi i postupak za dodjelu sredstava koja su u funkciji stvaranja uslova za dalje razvijanje visokokvalitetnog, cjelogodišnjeg i diversifikovanog turističkog proizvoda, u skladu sa strateškim dokumentima, piše Dan.