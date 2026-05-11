Žena iz Kentakija uhapšena je zbog optužbi za zlostavljanje djeteta nakon što je tetovirala svog jednogodišnjeg sina u svom domu. Policija države Kentaki reagovala je na prijavu o zlostavljanju i pronašla tragove mastila za tetoviranje na dječakovoj ruci, javlja Junilad.

Bruk Mekdanijel (27) uhapšena je prije nedelju dana nakon što su policajci posjetili njen dom u Montiselu, okrug Ader. Prema nalogu za hapšenje, majka je koristila kućnu mašinu za tetoviranje kako bi ubrizgala trajno mastilo svom 22-mjesečnom sinu. U Kentakiju se tetoviranje djece mlađe od 16 godina smatra napadom ili zlostavljanjem djece.

Nakon dolaska policije, Mekdanijel je priznala da je mastilo dospjelo na kožu djeteta, ali je insistirala da je to bila nesreća. Rekla je da je "tetovirala sopstvenu nogu, a dijete je prišlo i stavilo ruku ispod mašine".

Rekla da je dječak sam želio tetovažu

Državni policajci su izvijestili da su pregledali dijete na licu mjesta i primijetili "tetovažu u obliku crne tačke na desnoj podlaktici sa crvenilom oko nje", potvrđujući primljeni izvještaj, objavio je Lex18.

Međutim, policijski izvještaj otkriva da iskazi svedoka protivreče priči majke. Nekoliko svedoka je reklo policajcima da je Mekdenijel tetoviraladijete na njegov zahtjev. Prema njihovim riječima, ona im je objasnila da je to bila "tačka zabave" i da je dječak sam želio tetovažu.

Makdanijelova se sada suočava sa optužbom za napad četvrtog stepena, odnosno zlostavljanje djeteta, zbog incidenta koji je ostavio malu crnu mrlju na koži njenog jednogodišnjeg sina. Ona je smještena u regionalnom zatvoru okruga Ader uz kauciju od 5.000 dolara za prekršaj klase A. Datum suđenja još nije objavljen.

Bizarna odbrana

Tvrdnja majke da je slučajno tetovirala svoje dijete predstavlja kršenje državnih zakona o tetoviranju. Zakon države Kentaki posebno navodi da se maloletnik ne može tetovirati bez saglasnosti roditelja ili staratelja, prenosi Index, Takođe navodi da maloljetnik mora imati najmanje 16 godina da bi dobio tetovažu uz saglasnost roditelja.

Policija je saopštila da je istraga o zlostavljanju u toku. Slučaj je takođe prosljieđen Centru za socijalnu zaštitu nakon što su otkriveni "užasni" uslovi života na njihovom imanju Montičelo. Reakcije na hapšenje zbog jedne tačke mastila na ruci djeteta bile su podijeljene. Neki su stali u odbranu majke.

"Mislim da je hapšenje majke mnogo traumatičnije za dijete od tetovirane tačke", rekao je jedan svjedok.

S druge strane, mnogi nisu razumjeli odbranu da je dijete to željelo.

"On je to želio? Bizarna odbrana za nekoga ko vjerovatno još uvijek gleda crtane filmove prije spavanja", rekao je drugi.