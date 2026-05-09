Zvezdan Terzić ističe da Mateuš Magaljaješ može da igra do 40. godine, dok Korintijans pokušava da ga dovede iz Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Generalni direktor Crvena zvezda Zvezdan Terzić nedavno je izjavio da Mateus Magalhães ne može da ide iz kluba, kao i da igrači na njegovoj poziciji mogu da igraju vrhunski i do 40. godine. Iskusni golman ima 33 godine i još godinu dana ugovora sa Zvezdom, a to što je u vrhunskoj formi žele da iskoriste u njegovom rodnom Brazilu.

Zimus se pričalo o interesovanju Grêmio, dok je sada sve jači pritisak Corinthians. Spekulisalo se i prethodnih dana o tome, a pošto je Gremio odustao – Korintijans je jedini klub iz Brazila koji ima misiju da dovede Mateusa.

Vidi opis "Može do 40. godine": Terzićeve riječi kao da su čuli u Brazilu i započeli su misiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: ESTELA SILVA/LUSA/EPA Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: HUGO DELGADO/LUSA/EPA Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: HUGO DELGADO/LUSA/EPA Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: HUGO DELGADO/LUSA/EPA Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: HUGO DELGADO/LUSA/EPA Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: HUGO DELGADO/LUSA/EPA Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: ESTELA SILVA/LUSA/EPA Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: TV Arena sport Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Brazilski novinar Tijago Rodrigues objavio je na društvenim mrežama da Korintijans sada pokušava da nagovori Mateus da pristane na transfer, a navodno je prvi izbor trenera Fernando Diniz – bivšeg šefa Fluminense i selektora Brazila. Uz njega, kaže da su mu potrebni još desni bek, krilo i jedan napadač kako bi njegova ekipa napala trofej Copa Libertadores.

S obzirom da Mateus ima ugovor na bar još jednu sezonu sa Crvena zvezda, Korintijans bi morao da plati obeštećenje, ali pitanje je da li postoji ponuda kojoj sa „Marakane“ ne bi mogli da odole.

Platili su ga milion eura i posle svega što je prikazao prošle sezone, to nije novac koji bi mogao da opravda njegovu vrijednost. On je prosto neprocjenjiv za Crvenu zvezdu, dok je jasno i da Korintijans nije spreman da plati neko ozbiljnije obeštećenje za igrača koji je u godinama.

"Mateusu je lijepo u Beogradu. Namjestio se u Beogradu, ovdje je sa porodicom, ženom i četvoro djece. Idu u školu. Ne može da ide bilo gdje. Mislim da će Mateus duži period ostati. Golmani mogu da brane do 40. godine. Ostaće do kraja ugovora sigurno", rekao je Zvezdan Terzić za Kurir i time unaprijed odgovorio Korintijansu da se „mane“ ćorava posla.

Mateus (34) je ove sezone odigrao 48 utakmica i na 20 susreta sačuvao svoju mrežu. Primio je 39 golova.