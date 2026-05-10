U autobusu navijača Novog Pazara izbio je požar

Novi Pazar je pobijedio Crvenu zvezdu 2:1 na stadionu Rajko Mitić, a posle trijumfa trener gostujućeg tima Nenad Lalatović posvetio je meč građanima Novog Pazara. Ujedno, plavo-bijeli tim na Marakani je imao i podršku, ali po povratku autobus navijača se zapalio.

Autobus koji je prevozio navijače Novog Pazara se zapalio. Uzrok nastajanja požara nije poznat, prenosi "IndeksOnline". Na snimku koji kruži društvenim mrežama može se vidjeti vatra i dim i lica koja napuštaju vozilo.

Nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama, jedino što je poznato jeste da su se na Marakani nalazili navijači Ekstremi i Torcida iz Novog Pazara.