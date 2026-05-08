Fudbaler Real Madrida Oreljen Čuameni objavio je saopštenje i prihvatio odluku kluba da ga kazni.

Izvor: pressinphoto / Sipa USA / Profimedia

Izgleda da je došao kraj drami i tenzijama u Real Madridu, pošto se saopštenjem oglasio i drugi vinovnik haosa Oreljen Čuameni. Nakon što je Federiko Valverde demantovao da ga je saigrač udario, već se sam povrijedio kada je udario glavom o sto, Francuz je poslao moćnu poruku navijačima.

Nije otkriovao detalje sukoba, već se izvinio svim Madriđanima. "Ono što se dogodilo ove nedelje na treningu je nedopustivo - ovo kažem dok razmišljam o tome kakav primjer dajemo mladima, bilo u fudbalu ili u školi. Bez obzira ko je u pravu ili griješi, uvijek treba da tražimo najmirnije rešenje za rešavanje sukoba", kaže Francuz i nastavlja:

"Prije svega, znate da su navijači, stručni štab, moji saigrači, uprava, svi su duboko razočarani načinom na koji se ova sezona odvijala. Ali frustracija ne može da opravda sve“. Ovi incidenti, čak i ako se mogu dogoditi u bilo kojoj svlačionici, nisu dostojni Real Madrida. Pogotovo što je Real Madrid najpopularniji klub na svijetu", kaže Čuameni i zaključuje:

"U svakom slučaju, sada više nije vrijeme da se otkriva ko je šta uradio, ko je šta rekao, ili ko je bio u pravu ili pogriješio. Prihvatam sankcije kluba. Ostajemo porodica, ponekad se ne slažemo, ali uvijek moramo staviti naše ciljeve iznad svega ostalog. Takođe želim da se izvinim svim Madriđanima".

Real već kaznio igrače

Španski velikan je već tokom dana izrekao kazne sa Valverdea i Čuamenija, pa je ovim saopštenjem stavljena tačka na čitav slučaj.

"Real Madrid saopštava da su se obojica naših igrača, Federiko Valverde i Orelijen Čuameni, pojavili pred disciplinskim tijelom u sklopu istrage tog slučaja. Tokom razgovora, izrazili su potpuno žaljenje zbog onoga što se dogodilo. Povrh toga, izrekli su izvinjenje klubu, saigračima, stručnom štabi i navijačima i obojica su se stavili na raspolaganje Realu, jer će prihvatiti bilo koju kaznu klub odredi kao adekvatnu. Pod tim okolnostima, Real je odlučio da izrekne finansijsku kaznu od po pola miliona evra obojici igrača i tako će završiti taj interni postupak", navedeno je.