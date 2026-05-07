Novi haos izbio je u Real Madridu i čelnici kluba odlučili su da organizuju hitan sastanak i da nikome ne dozvoli da napusti trening centar

U Realu se ne smiruje haos, nova tuče i ponovo su vinovnici bili Aurelijen Čuameni i Federiko Valverde. Ovog puta je počelo na treningu, nastavilo se u svlačionici, posle čega je urugvajski fudbaler završio u bolnici. Zbog toga je organizovan hitan sastanak u klubu i igrači su "zaključani".

Prema informacijama koje stižu iz Španije čelnici kluba riješili su da pokušaju problem da riješe na drugačiji način. Tako što su zabranili svim igračima da napuste trening centar i da pokušaju da riješe probleme. Zanimljivo je i da je samo jedan igrač napustio kompleks - Kilijan Mbape. On je zbog povrede odradio lakši trening i ranije je otišao.

"Ponovo su Valverde i Čuameni bili u prvom planu. Nekoliko članova stručnog štaba je moralo da interveniše, a Urugvajac je završio u bolnici", stoji u tekstu španske "Marke" koja opisuje tenzije kao "veoma ozbiljne".

U Realu vlada potpuni haos - Murinjo čeka

Nisu samo spomenuta dvojica igrača problem. Postoje narušeni odnosi na relaciji trenera Alvara Arbeloe i fudbalera. Navodno čak šestorica igrača ne pričaju sa šefom struke. Narušeni su odnos i među igračima.

Na udaru je sve češće Mbape i spekuliše se da su igrači stali na stranu Vinisijusa i da njega vide kao pravog lidera u ekipi. Uz to se očekuje da novi trener uskoro dođe. Problem je što malo ko želi da dođe u potpuni haos i to posle sramnog otpuštanja Ćabija Alonsa. Žoze Murinjo je prva želja Florentina Pereza, ali ima nekoliko uslova koje je postavio...