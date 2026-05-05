Reprezentativac Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2018. godine Tin Jedvaj meta je Dinama iz Zagreba.

Dinamo iz Zagreba je ponovo osvojio šampionsku titulu u Hrvatskoj, a planovi za novu sezonu uključuju i jedno veliko pojačanje. Kako prenose hrvatski mediji, tim sa Maksimira krenuo je po svog nekadašnjeg fudbalera Tina Jedvaja (30), defanzivca koji je sa reprezentacijom Hrvatske bio drugi na Mundijalu u Rusiji pre osam godina.

Po informacijama kojima raspolažu "Sportske novosti", Dinamo i Tin Jedvaj mogli bi lako da pronađu zajednički jezik jer hrvatski fudbaler nije u planovima Panatinaikosa, a taj klub više ne može da traži 2,5 miliona eura kao što je bio slučaj prethodnog ljeta. Jedvaj više nije u njihovim planovima, ugovor mu ističe narednog ljeta, a povratak u Dinamo mu je najdraža od svih opcija koje ima na stolu.

Dinamo je zainteresovan za Jedvaja jer on pokriva pozicije štopera i desnog beka, a obe bi mogle da budu problematične za tim sa Maksimira u narednoj sezoni. Zbog toga su pregovori već počeli, jer Dinamo iz Zagreba želi da što prije obezbijedi pojačanje za narednu sezonu - a Jedvaj bi to svakako bio.

Hrvatski internacionalac Tin Jedvaj počeo je karijeru u redovima NK Zagreb, a već kao dječak preselio se u Dinamo za koji je igrao čak osam godina pre nego što je stigao do prvog tima. Nakon kratkog igranja za seniorski tim Dinama iz Zagreba, Jedvaj je prešao u Romu, a kasnije ga je karijera vodila u Bajer Leverkuzen, Augzburg, Lokomotivu iz Moskve, Al Ain i Panatinaikos.

Jedvaj je odigrao 36 mečeva za mlađe kategorije Dinama iz Zagreba, a od 2014. do 2020. godine igrao je i za A selekciju. Sakupio je 20 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, uz nastupe na Evropskom prvenstvu 2016. i Svjetskom prvenstvu 2018. godine, kada su hrvatski fudbaleri u finalu poraženi od Francuske.