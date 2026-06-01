Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za CBS da njegova vlada ima dokaze da Rusija kidnapuje ukrajinsku djecu i obučava ih da se bore protiv sopstvenog naroda.

To je ozbiljna optužba koja, prema Međunarodnom krivičnom sudu, može predstavljati ratni zločin, i ovo je prvi put da je Zelenski izašao u javnost sa tim. Ova optužba proširuje već poznate navode o ruskom programu odvođenja ukrajinske djece u logore radi prevaspitavanja ili takozvane rusifikacije, piše CBS News.

Optužba za ratne zločine

Na pitanje da li ima dokaze koji potkrepljuju njegove tvrdnje, Zelenski je rekao da ima, ali nije ulazio u detalje.

"Učili su ovu djecu da mrze svoju domovinu i svoj narod. Možete li da zamislite takve mlade Ukrajince, dječake, kako dolaze na prvu liniju fronta i ubijaju Ukrajince", rekao je Zelenski, dodajući šta se dešava kada ova djeca odrastu i budu poslata na liniju fronta.

Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je 2023. godine nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog, kako je naveo, programa "ilegalne deportacije stanovništva".

Kremlj je ove akcije nazvao humanitarnim naporima za brigu o ratnoj siročadi i objavio je snimak Putina i Marije Ljvove-Belove, voditeljke programa, koju je MKS takođe optužio, kako grle jedno od dece.

"Ne možemo mijenjati djecu za vojnike"

U intervjuu sa Margaret Brenan, emitovanom u emisiji "Face the Nation", Zelenski je naglasio da Rusija tretira djecu kao borce, nudeći ih da razmijeni za ukrajinske ratne zarobljenike. Međunarodno humanitarno pravo pruža široku zaštitu djeci kao neborcima.

"Važno je vratiti naše ratnike, naše ratne zarobljenike, ali ih ne možemo menjati za djecu.Možete li da zamislite kako bismo mogli da razmijenimo našu djecu? Ne možemo. Prije svega, to je nezakonito. Ne možemo da razmjenjujemo civile", dodao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je takođe rekao da je Ukrajina do sada dokumentovala otmicu najmanje 20.000 djece i da traži pomoć u pronalaženju još većeg broja nestalih osoba.

"Nadam se da će Kongres ponovo pronaći priliku da uvede sankcije Rusima, zbog djece. Razgovarali smo sa kongresmenima mnogo puta o tome", zaključio je Zelenski.