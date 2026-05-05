Bivši trener Budućnosti, Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja.

Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih šest mečeva pretrpjela četiri poraza.

Grbalj se, četiri kola prije kraja sezone u Drugoj ligi, nalazi na drugom mjestu sa 60 bodova i ima četiri boda manje od lidera, Otrant-Olimpika, piše CdM.

Brnović je u Grbalj stigao iz Starog aerodroma. Sa ekipom Budućnosti je osvojio titulu prethodne sezone, dok je u sezoni 2023/2024 stigao do Kupa. Sa “plavima” se rastao u junu prošle godine, tokom priprema u Sloveniji, a iz kluba su tada saopštili da su glavni razlozi narušeni međuljudski odnosi u klubu, stručnom štabu i odnosu sa navijačima.