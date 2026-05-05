Izvor: Profimedia/dpa/dpa-Pool/Jan Woitas

Edin Terzić zvanično je ovog utorka imenovan za novog trenera Atletika iz Bilbaa!

Klub iz Baskije oglasio se na društvenim mrežama, naglasivši da je nekadašnji strateg Borusije Dortmund dogovorio saradnju sa klubom sa San Mamesa do ljeta 2028. godine.

ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas. — Athletic Club (@AthleticClub)May 5, 2026

Terzić je bez posla već dvije godine, odnosno još od finala Lige šampiona 2024. godine protiv Reala, u kojem je kraljevski klub trijumfovao nad "milionerima" rezultatom 2:0. Tada Terzićev drugi mandat na klupi, koji je trajao pune dvije godine, dok je u prvom navratu u klubu bio od kraja decembra 2020. do sredine 2021. godine.

Trenersku karijeru je i započeo na Vestfalenu, radeći i kao komandant kadetskog, juniorskog i B tima. Na odlazak se odlučio u ljeto 2013. godine, kada je postao pomoćnik Slavenu Biliću u Bešiktašu. Sa Hrvatom je kasnije sarađivao i u Londonu, na klupi Vest Hema, a "kući" u Dortmund došao je sredinom 2018. godine, postavši pomoćnik Lusijena Favra prije nego što kasnije samostalno preuzeo kormilo.

Novi klub Edina Terzića trenutno je na osmom mjestu Primere sa 44 boda, tri manje od šestoplasirane Selte, koja drži mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

