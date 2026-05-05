Svekrva je u Istanbulu sa dva hica u glavu ubila snahu(25) sumnjajući da vara njenog sina. Nakon zločina je sa prozora poručila da joj je "obraz čist" i zapalila cigaretu.

Porodična tragedija dogodila se juče u Istanbulu, gdje je svekrva ubila svoju snaju u porodičnoj kući.

Bursin Šahin (25) ubila je njena svekrva, Menekša K. (58), koja ju je navodno dva puta pucala u glavu prije nego što je izašla na balkon i proslavila zločin pred komšijama.

Prema turskim medijima, nakon ubistva, Menekša je izašla na prozor i uzviknula: "Ubila sam snahu, sada mi je obraz čist".

Zatim je zapalila cigaretu i čekala da stigne policija.

Motiv ubistva

Istraga pokazuje da je motiv ubistva navodna ljubomora svekrve i sumnja da snaja vara njenog sina, koji je već nekoliko godina u zatvoru.

Prema dostupnim informacijama, svekrva i snaja su se prethodno posvađale, nakon što je Menekš pitala: "Kako te nije sramota da varaš mog sina? On je u zatvoru! Kako te nije sramota?"

Nakon verbalnog obračuna, situacija je eskalirala. Snaja joj je odgovorila, nakon čega je svekrva uzela pištolj i ispalila joj dva hica u glavu.

Navodno je nakon ubistva osumnjičena otišla do prozora i rekla: "Ubila sam snahu, očistila sam čast"

Saznalo se da je osumnjičena u svojoj izjavi rekla da je njen sin šest godina u zatvoru, da sumnja da je njena snajka Bursin Šahin prevarila sina, te da su se njene sumnje povećale nakon što je vidjela SMS poruke na telefonu na dan incidenta i da se naljutila jer njen sin ima dvoje djece sa tom ženom, te joj je dva puta joj pucala u glavu pištoljem koji je pronašla u kući.

"Rekla sam: Kako se usuđuješ da varaš mog sina? Moj sin je u zatvoru. Imaš djecu, kako te nije sramota?' Kako možeš ovo da radiš?, a ona mi je vulgarno odgovorila: 'Uradiću to.' Onda sam se naljutila, uzela pištolj iz ormara i pucala u nju", izjavila je Menekša K.

Prema nezvaničnim informacijama, Menekš K. je ranije bila osuđivana za trgovinu drogom i provela je skoro sedam godina u zatvoru.

