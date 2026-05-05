Dok brojke slave vještačku inteligenciju, doktori sa prve linije fronta tvrde da tekstualni podaci o pacijentima nisu dovoljni.

Izvor: UBTech

Najnovija studija naučnika sa Harvarda, objavljena u časopisu Science, došla je do rezultata koji su uzdrmali medicinsku zajednicu - veštačka inteligencija je u određenim uslovima pokazala veću preciznost od doktora.

Istraživači su analizirali slučajeve 76 pacijenata iz hitne pomoći bolnice Beth Israel Deaconess. Uporedili su dijagnoze koje su dali lekari internisti sa onima koje su izbacili OpenAI modeli o1 i 4o.

Da bi test bio objektivan, dijagnoze su proveravala dva nezavisna lekara. Oni nisu znali čije rešenje ocenjuju - ljudsko ili mašinsko. A rezultati su prilično neočekivani - model o1 je dao tačnu ili vrlo blisku dijagnozu u 67% slučajeva na prvoj trijaži.

Lekari su u istim uslovima bili slabiji - od 50 do 55%.

Fascinantno je da veštačka inteligencija nije imala nikakvu prednost. Modelima su "servirani" sirovi podaci iz elektronskih kartona, bez ikakvog dodatnog doterivanja, baš onako kako su ih videli i sami lekari.

AI se najbolje pokazao u trenucima najvećeg pritiska - na samom početku trijaže, kada ima najmanje podataka o pacijentu, a odluka mora da se donese odmah. Arđun Manrai sa Harvarda ističe da je novi model bukvalno "pomeo" sve prethodne verzije, ali i lekarske standarde.

Ipak, lekari sa prve linije fronta upozoravaju da su medijski naslovi o ovoj temi opasno "napumpani".

Glavna zamerka je to što je AI testiran protiv internista, a ne protiv lekara hitne pomoći koji su obučeni za specifičan haos u ambulanti. Specijalisti napominju da njihov primarni posao u hitnoj nije da odmah pogode naziv bolesti, već da se u "sekundi" prepoznaju stanje koje može trenutno da ubije pacijenta, prenosi TechCrunch.

Takođe, modeli su i dalje "slepi" za sve što nije tekst. Oni ne mogu da osete pacijenta, vide njegovu boju lica ili čuju boju glasa, što je u medicini često presudno.

Na kraju, ostaje nerešeno pitanje odgovornosti. Trenutno ne postoji nikakav propis koji kaže ko je kriv ako algoritam pogreši u proceni koja nekoga može koštati života.

Iako brojke idu u korist mašinama, naučnici su jasni: AI može biti vrhunski asistent, ali pacijenti u najtežim trenucima i dalje traže "ljudsku ruku" i podršku lekara od krvi i mesa.