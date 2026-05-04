Postoji mogućnost da Adem Ljajić napusti Sarajevo ovog ljeta, da li ima druge opcije osim Partizana?

Sezona u Superligi Srbije je pri kraju, a FK Partizan već uveliko razmatra o novim pojačanjima. Prvo će morati da riješe nesuglasice u svojoj kući, a onda da krenu najavljenu rekonstrukciju na ljeto. Nije tajna da je plan povratak nekadašnjih asova, što im nije uspijevalo poslednjih prelaznih rokova, a trenutno se najviše priča o Ademu Ljajiću.

Iskusni vezista koji trenutno nosi kapitensku traku Sarajeva je demantovao glasine da bi ponovo mogao da obuče crno-bijeli dres, ali njegova sudbina u timu sa Koševa je neizvjesna.

Nekadašnji reprezentativac je rekao da ostaje u Sarajevu i da nema ništa od Partizana, a onda drugu utakmicu zaredom nije igrao. Posle utakmice sa Borcem trener Sarajeva Mario Cvitanović nagovijestio je da će Ljajić otići.

"Znate i sami, direktor je rekao i sam da je strategija kluba da idemo u kom smjeru idemo i da vidimo koliko mladi igrači mogu. Ovakve utakmice puno znače za te mlade igrače, mogu im dati novo iskustvo i dimenziju, da vidimo gdje su zapravo oni, a sve ostalo je na upravi, ona će to rješavati", rekao je u izjavi za Arenasport.

Gdje je zapelo?

Ljajić je u nedavno izjavi otkrio da je daleko od povratka u Humsku, mada to nije isključio kao mogućnost u budućnosti.

"U ovom trenutku sam igrač Sarajeva, imam još godinu dana ugovora, kapiten sam i fokusiran sam samo na Sarajevo. Sve ostale spekulacije su za medije i klikove, jer nemam društvene mreže i ne znam kako to funkcioniše. Generalno, mislim da od toga nema ništa - u ovom trenutku", rekao je on u intervjuu za TV Hajat.

Osim Ljajića, u poslednje vrijeme se spekuliše o Ifetu Đakovcu, Milanu Aleksiću, dok je najviše odjeknula vijest da bi Stefan Jovetić mogao na mjesto sportskog direktora u Humskoj. Prije toga, Partizan čeka Skupština kluba u periodu od juna do septembra, posle čega bi sve trebalo da postane jasnije, i što se tiče raspodjele pozicija u upravi, ali i o pravcu u kome će ići transfer politika.