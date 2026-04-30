U Hanoju nastaje najveći stadion na svijetu, kamen temeljac je već postavljen

Izvor: Screenshot/YouTube/@HitechAmazing

Vijetnam je pokrenuo jedan od najambicioznijih sportskih projekata u svojoj istoriji, čija realizacija je počela svečanim postavljanjem kamena temeljca u glavnom gradu Hanoju. Riječ je o stadionu koji bi, po planu, trebalo da postane najveći na svijetu i već sada privlači ogromnu pažnju svjetske sportske javnosti.

Planirani objekat trebalo bi da primi oko 135.000 gledalaca, čime bi daleko nadmašio sve postojeće fudbalske stadione i zauzeo sam vrh liste najvećih sportskih arena na planeti. Poseban akcenat stavljen je na izgled i simboliku budućeg stadiona. Njegova arhitektura biće inspirisana tradicionalnim vijetnamskim motivima, tačnije oblikom drevnog bronzanog bubnja "Dong Son", koji ima veliko kulturno značenje u toj zemlji.

Pogledajte kako bi trebalo da izgleda stadion:

Najveći stadion na svetu Izvor: Screenshot/YouTube/@HitechAmazing

Time ovaj projekat ne dobija samo sportsku, već i snažnu kulturno-istorijsku vrijednost, kao spoj modernog sporta i nacionalnog identiteta. Stadion će biti opremljen najsavremenijom tehnologijom, a planirana je i izgradnja najvećeg pokretnog krova na svijetu, što predstavlja veliki inženjerski poduhvat. Takvo rješenje će omogućiti održavanje događaja u svim vremenskim uslovima.

Pored fudbalskih utakmica, objekat će služiti i kao multifunkcionalni prostor za koncerte, događaje i druge sportske manifestacije.

Završetak izgradnje planiran je za 2028. godinu, ukoliko radovi budu tekli prema predviđenoj dinamici. Očekuje se da će ovakav projekat značajno ojačati sportski i infrastrukturni ugled Vijetnama na svjetskoj sceni, a u slučaju uspješne realizacije, stadion bi mogao da postane jedan od novih simbola modernog sporta i arhitekture.