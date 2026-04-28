Neimenovani, poznati UEFA i FIFA sudija napastvovao dječaka u Velikoj Britaniji i odmah je uhapšen. "Sačekan je u hotelu poslije utakmice i lišen slobode"

Sudija sa grbom evropske kuće fudbala (UEFA) uhapšen zbog "se*sualnog napada na dječaka" nakon dolaska u Veliku Britaniju da sudi evropski meč, objavio je engleski portal "San". Neimenovani arbitar je optužen za neprimjereno dodirivanje i pokušaj da namami tinejdžera u svoju hotelsku sobu prije susreta u okviru takođe neimenovanog evro-takmičenja.

Policija je pokrenula istragu nakon što se sudija, strani državljanin, spremao da sudi utakmicu sredinom sedmice, a zatim je uhapšen pred zaprepašćenim UEFA zvaničnicima.

"Navodno je počeo da razgovara sa dječakom u javnom dijelu hotela. Optužen je da ga je dodirivao i pipkao protiv njegove volje i pokušao da ga namami u svoju sobu. Ako je tačno, to je šokantno i potpuno neprimjereno", objavio je izvor "Sana".

Dječak ili njegov prijatelj prijavio je sudiju zlostavljača kada je otišao da sudi meč.

"Te večeri se vratio u hotel. Dok je ulazio sa UEFA delegacijom, policija ga je čekala da ga uhapsi i pročita mu prava. Odveden je i saslušan prije nego što je pušten uz kauciju", navedeno je takođe.

Ako bude optužen, policija u Britaniji mogla bi da traži njegovo izručenje, a da se radi o poznatom arbitru govori i činjenica da je jedan od nekoliko stotina planiranih da sude na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Nadležni u FIFA i UEFA rekli su da arbitar-zlostavljač neće biti delegiran ni za jedan meč u toku istrage. Policija je samo saopštila da je u pitanju muškarac u kasnim tridesetim, dok je UEFA potvrdila da aktivno prati situaciju povodom prijave da je dječak sek*ualno napadnut.

