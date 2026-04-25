Nevjerovatne scene vidjeli smo na utakmici Jorka i Ročdejla u poslednjem kolu petog ranga engleskog fudbala.
Kakav smo haos vidjeli u Engleskoj petoj ligi. Igrali su prvoplasirani Jork i drugoplasirani Ročdejl u poslednjem kolu Konferencije, a na kraju je Jork remijem uspio da odbrani prvo mjesto i da se direktno plasira u četvrti rang.
Uspio je Jork da sa 108 bodova osvoji trofej, Ročdejl je završio kao drugi i moraće u plejof, a sve to se desilo nakon što smo videli trijumfalni prekid meča i upadanje navijača domaćina na teren.
Bilo je 0:0 sve do 95. minuta kada je Diseruv pogodio za 1:0 i na stadionu smo videli delirijum. Pošto je sudija produžio meč osam minuta navijači su mislili da je to to i na "Kraun Oil Areni" su preplavili teren i upali su na travu. Pogledajte kako je to izgledalo:
ROCHDALE HAVE SURELY WON PROMOTION WITH ANOTHER INJURY TIME GOAL— National League on DAZN (@DAZN_NationalLg)April 25, 2026
Ipak na kraju je Jork prvi put nakon decenije ušao u jedan od prva četiri ranga. Kada se situacija na terenu smirila, nastavila se igra, a igrao se 13. minut nadoknade kada je Stouns uspeo da izjednači i da donese svom timu istorijski uspjeh. Sa igračima Jorka uspjeh je proslavilo čak 1.500 navijača koji su došli na ovaj meč.
Na kraju je napadač Jorka sa svojim 17. golom u sezoni uspio da napravi haos i da ipak plasira svoj tim u viši rang. Pogledajte kako se to desilo:
Najbolji igrač Jorka ove sezone ipak je bio Oli Pirs koji je uspio da postigne čak 34 gola ove sezone. Sada će Ročdejl ići u polufinale plejofa kao i Karlajl, dok će Boram Vud, Skantorp Sautend i Forest Grin u četvrtfinale. Samo jedan tim ide u rang više.
İngiltere Ulusal Ligi'ndeki şampiyonluk maçında inanılmaz bir son yaşandı.— Denge+ (@dengeplus)April 25, 2026
Rochdale, 90+6'da öne geçti.
York City, 90+13'te beraberliği yakalayarak kupayı Rochdale'in elinden aldı.pic.twitter.com/bQeMwASQAw
(MONDO, N.L.)