Gol Virdžila Van Dajka u 100. minutu meča sa Evertonom donio je Liverpulu pobjedu i sigurno mjesto u Ligi šampiona naredne sezone.

Pravi spektakl viđen je u "Mersisajd derbiju", gdje je Liverpool u dramatičnoj završnici savladao Everton rezultatom 2:1 i ostao u trci za plasman u Ligu šampiona.

Nakon poništenog gola Iliman Ndiaye, Liverpul je poveo u 29. minutu kada je na asistenciju Gakpa pogodio Mohamed Salah. Everton je do izjednačenja stigao u 54. minutu preko Beto.

Kada je sudija pokazao čak 11 minuta nadoknade, bilo je jasno da slijedi uzbudljiva završnica. Presudni trenutak dogodio se u 100. minutu – Dominik Szoboszlai izveo je korner, a Virgil van Dijk pogodio za pobjedu od 2:1.

Na tabeli je velika borba za mjesta koja vode u elitno evropsko takmičenje. Manchester United i Aston Villa imaju po 58 bodova, Liverpul 55, dok Chelsea zaostaje sa 48 bodova, koliko imaju i Brentford i Bournemouth.

Drama i u Birmingemu

Uzbuđenja nije manjkalo ni u meču između Aston Villa i Sunderland, gdje je domaći tim slavio 4:3 i osigurao plasman u Ligu šampiona.

Ollie Watkins je već u 2. minutu doveo Vilu u vođstvo, ali je Rig brzo izjednačio. Do kraja prvog poluvremena Watkins je ponovo pogodio za 2:1.

U nastavku je Morgan Rogers povećao na 3:1, ali su gosti u samoj završnici preko Hjuma i Isidora u 86. i 87. minutu stigli do izjednačenja.

Ipak, konačan epilog viđen je u nadoknadi vremena, kada je Tammy Abraham postigao gol za pobjedu Aston Vile od 4:3 i veliko slavlje domaćih navijača.