Kapiten Liverpula Virdil Van Dajk pričao je o protestima navijača na "Enfildu" zbog povećanja cijena karata.

Izvor: Jay Patel/Sports Press Photo/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Situacija u Liverpool FC daleko je od stabilne – problemi se gomilaju kako na terenu, tako i van njega. Pored slabih rezultata i navodnih nesuglasica između igrača i trenera Arne Slot, dodatno nezadovoljstvo izazvalo je i povećanje cijena karata na stadionu Anfield.

Na posljednjem meču protiv Fulham FC (2:0), tribina najvatrenijih navijača bila je bez prepoznatljivih transparenata, što je jasan znak protesta. Umjesto uobičajene podrške, istaknuta je poruka „Ne povećanju cijena“, čime su navijači izrazili revolt prema upravi kluba.

Ovakav potez dodatno dobija na težini kada se zna koliko je snažna veza između navijača i kluba, simbolizovana čuvenom himnom You'll Never Walk Alone.

Kapiten tima Virgil van Dijk istakao je da razumije nezadovoljstvo navijača i pozvao na brzo rješenje.

"Navijači su srce i duša našeg kluba. Ako oni smatraju da je potrebno da protestuju, onda je to njihovo pravo. Nadam se da će se naći rješenje sa klubom. Te stvari su van mojih okvira, iako sam kapiten. Ali, moje mišljenje je da su naši navijači klub i da su uvijek bili i uvijek će biti tako. Važno mi je da se to riješi što prije, jer ovako ne ide u korist nikome", poručio je Van Dajk.

Situaciju dodatno komplikuju i najavljeni odlasci ključnih igrača poput Mohamed Salah i Andrew Robertson na kraju sezone.

Na sportskom planu, Liverpul je već ispao iz domaćih takmičenja, dok u Premijer ligi zauzima peto mjesto, što ovu sezonu čini jednom od najtežih u posljednjim godinama.

Posljednja nada ostaje UEFA Champions League, gdje ih očekuje revanš protiv Paris Saint-Germain na Enfildu. Prvi meč pripao je Parižanima (2:0), a ostaje da se vidi hoće li navijači, uprkos svemu, stati uz tim u najvažnijem trenutku sezone.