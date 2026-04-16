Lionel Mesi odlučio je da ulaže u fudbal, pa je tako kupio klub iz Katalonije UE Kornelju koja se takmiči u trećoj ligi.

Lionel Mesi kupio je fudbalski klub. Odlučio je da ulaže u sport u kom je jedan od najboljih u istoriji i postao je vlasnik španskog trećeligaša, ekipe UE Kornelja. Uprkos tome što se i dalje aktivno bavi fudbalom i što nosi dres MLS kluba Intera iz Majamija, razmišlja o budućnosti.

Klub se nalazi u Kataloniji, osnovan je 1951. godine i takmiči se u trećoj ligi u grupi pet. Igra na stadionu "Kosta Brava" koji ima kapacitet od 3.724 mjesta.

Jedan od najvećih uspjeha u istoriji imali su 6. januara 2021. godine kada su izbacili Atletiko Madrid u drugom kolu Kupa kralja. Ispali su već u narednom kolu od Barselone, ali tek posle produžetaka. Prošle sezone zauzeli su 14. mjesto u ligi.

Ko je sve prošao kroz ovaj klub?

U saopštenju na zvaničnom sajtu kluba potvrdili su da je Leo Mesi postao vlasnik kluba i da ima 100 odsto vlasništva. Takođe su otkrili i koji sve igrači su nekada nosili dres ovog kluba i to je podatak koji mnogi nisu znali.

"Nekoliko igrača, koji su došli do elitnog nivoa, prošli su kroz kategorije našeg kluba. Golman reprezentacije Španije i Arsenala David Raja, defanzivca Žordija Albe, Đerara Martina koji igra za Barselonu sada, Keita Balde, Aitor Rubijal, Ilie Sančez", navodi se u saopštenju.