Meč Atletiko Madrida i Barselone imao predigru, pošto su se tukli policija i navijači domaćeg kluba.

Fudbaleri Atletiko Madrida i Barselone igraju veoma važan meč u četvrtfinalu Lige šampiona, a uvertira za ovu utakmicu nije bila lijepa. Pred meč u Madridu sukobili su se navijači domaćeg tima i policija, a po informacijama koje kruže društvenim mrežama ima i povrijeđenih fanova crveno-bijelog tima iz glavnog grada Španije.

Španski mediji za sada ne otkrivaju razloge za ovu tuču, ali se zna da su navijači Atletiko Madrida među najproblematičnijima u Španiji. Oni imaju istoriju sukoba sa policijom kako na mečevima španskog fudbala, tako i na evropskim gostovanjima.