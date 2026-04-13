Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore sjutra gostuje Češkoj u meču 3. kola grupe B1 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Istog rivala dočekaće u subotu u Nikšiću.

Teški su to ispiti za crnogorske fudbalerke, jer su Čehinje, uz selekciju Velsa, favoritkinje za prvo mjesto. Nađa Stanović dobro poznaje reprezentaciju Češke, jer je dvije godine igračica jednog od dva fudbalska velikana te zemlje – Slavije iz Praga. I kaže da je riječ o timu velikog kvaliteta, pišu Vijesti.

"Skoro sve igračice su iz Slavije i Sparte. Dobro se poznaju i uigrane su, nisu bez razloga u prošlom ciklusu bile u A Ligi. Veoma su jaka i ozbiljna ekipa", kaže Stanović.

Crna Gora je premijerni nastup u B rangu evropskog fudbala otvorila sa dva poraza. Izgubila je od Albanije u Nikšiću, preokretom 2:1, a zatim od Velsa u gostima 6:1, nakon slabog prvog, a mnogo boljeg drugog poluvremena. Češka je, s druge strane, na startu kod kuće igrala 2:2 sa Velsom, a zatim u gostima bila ubjedljiva protiv Albanije 5:1.

"Mislim da je Češka malo bolja od Velsa. To je pokazala i njihova međusobna utakmica, u kojoj su Čehinje dominirale, stvarale mnogo opasnih situacija i ostale bez pobjede u posljednjim trenucima", ističe Stanović.

Porazi na startu nisu poljuljali atmosferu i samopouzdanje, koje su naše fudbalerke stekle plasmanom u viši rang, kaže Maša Tomašević, igračica Intera.

"To se ne osjeća na treninzima, mislim da smo poraze shvatile na pravi način, posebno onaj od Velsa. Događaju se takve utakmice, takvi porazi su sastavni dio fudbala. Mislim da smo naučile dobru lekciju. Jednostavno, ovo je veći nivo, igra se mnogo brže, znamo da moramo da budemo na najvećem mogućem nivou ako želimo da pariramo. Vjerujem da možemo to da uradimo", poručila je Tomašević, javljaju Vijesti.

"Jasno je da moramo da budemo agresivnije nego protiv Velsa. Mi smo se i na toj utakmici trudile da budemo najbolje što možemo, nažalost nismo pokazale koliko znamo, ali idu nove utakmice, a svaka utakmica je i nova priča i nova šansa", zaključila je Stanović.

Uoči dva meča protiv favorita, mnogo problema ima selektor Mirko Marić. Zbog povreda nema Selme Ličine, Ivane Boričić i Andree Janjušević, kao ni golmanke Jovane Žugić.

Utakmica Češka – Crna Gora igra se sjutra od 17 i 30 u gradu Homutov, dok je duel u Nikšiću zakazan za subotu od 16 časova.