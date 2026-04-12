Aurelio de Laurentis otkrio da fudbalski agenti kupuju mjesto u reprezentaciji Italije za svoje klijente.

Fudbalska reprezentacija Italy national football team obrukala se u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a zatim na Svjetsko prvenstvo nije uspjela da ode ni preko baraža. Poraz od Bosnia and Herzegovina national football team u Zenici označio je kraj velikih snova za italijanske fudbalere i navijače, a predstojeći turnir biće čak treći u nizu koji propuštaju.

Mnogo toga ne štima u reprezentaciji Italije, a Aurelio De Laurentiis tvrdi da je problem mnogo dublji nego što se čini. Iako nije iznosio konkretna imena ili dokaze za svoje tvrdnje, prvi čovjek SSC Napoli istakao je da menadžeri plaćaju kako bi njihovi klijenti dobijali mjesto u nacionalnom timu.

"U Italiji se u reprezentaciju pozivaju igrači uz novac ispod stola od agenata. To je neprofesionalno, ali se dešava", rekao je kontroverzni De Laurentis.

Neko bi u bliskoj budućnosti morao da ispita šta Aurelio De Laurentiis zna o pozivima u nacionalni tim, igračima koji ih nijesu zaslužili i njihovim menadžerima koji su za to plaćali. Takođe, trebalo bi utvrditi kome je zapravo plaćeno da se pojedini fudbaleri nađu na spisku selektora, ukoliko ne ispunjavaju kriterijume za igranje u reprezentaciji.

Na spisku selektora Gennaro Gattuso, koji je napustio funkciju nakon neuspjeha, za mečeve baraža u martu našlo se i nekoliko fudbalera bez značajnijeg reprezentativnog iskustva. Dio ekipe za to okupljanje činili su golmani Marco Carnesecchi i Elia Caprile, defanzivci Federico Gatti, Marco Palestra i Diego Coppola, vezni fudbaler Nicolo Pisilli, kao i napadači Pio Esposito i Nicolo Cambiaghi.