Fudbalski savez Italije imenovao je selektora, ali ne trajno, već samo za junske prijateljske mečeve.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Italije treći put uzastopno neće igrati na Mundijalu.

"Azure" je u finalu baraža za odlazak u SAD, Kanadu i Meksiko porazila selekcija Bosne i Hercegovine, nakon čega je krenula "sječa" na Apeninima. Ostavke su podnijeli selektor Đenaro Gatuzo, tim-menadžer Đanluiđi Bufon i prvi čovjek italijanskog fudbala Gabrijele Gravina, a u jeku turbulentnog perioda, italijanski državni tim dobio je prelazno rješenje na selektorskoj poziciji.

Italija će, naime, 3. juna gostovati Luksemburgu, dok će četiri dana kasnije, takođe na gostujućem terenu, odmjeriti snage sa Grčkom. U tim mečevima, kako je istaknuto iz italijanske kuće fudbala, ekipom će komandovati Silvio Baldini, koji trenutno obavlja posao selektora italijanske reprezentacije ispod 21 godine.

Izbori za novog predsjednika Fudbalskog saveza Italije održaće se u drugoj polovini šestog mjeseca, odnosno 22. juna, nakon čega bi četvorostruki prvak svijeta dobio novog komandanta, koji bi ekipu poveo u jesenje bitke u Ligi nacija.

U ovom takmičenju, Italijani će odmjeriti snage sa Francuskom, Belgijom i Turskom.

(mondo.ba)