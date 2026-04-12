Fudbaleri Dubrave i Cibalije u centru pažnje zbog koškanja i golova na njihovom meču u drugoj ligi Hrvatske.

Izvor: X/sportnet_HR/printscreen

Meč drugog ranga hrvatskog fudbala između Dubrava i Cibalia privukao je mnogo pažnje lokalnih i regionalnih medija. Na utakmici, koja je igrana u subotu popodne, glavnu ulogu imao je Ante Matić (22), napadač domaćeg tima. On je u samo nekoliko minuta pokušao da iznudi penal, postigao gol, potukao se sa protivnicima i zatim postigao pogodak u sopstvenu mrežu kako bi poništio ono što je prethodno uradio.

Nakon što je pao u kaznenom prostoru, Matić je tražio da se dosudi kazneni udarac u korist Dubrave, ali sudija to nije učinio. Igra je nastavljena, a fudbaleri Cibalije izbacili su loptu u aut kako bi se napadaču protivničke ekipe ukazala pomoć. Kada je meč nastavljen, saigrač je bacio loptu ka Matiću, a on je, umjesto da je vrati rivalima, zatresao nebranjenu mrežu veoma preciznim udarcem.

To je bila inicijalna kapisla za sukobe na stadionu u Dubrava. Odmah su pritrčali igrači oba tima, a kamere su zabilježile dio haosa. Pogledajte kako je to izgledalo:

⚽️DUBRAVA - CIBALIA 1:2 - Ovo se ne viđa svaki dan, Matić nije vratio loptu Vinkovčani nego ju je poslao u mrežu, a zatim je kako bi pravda bila zadovoljena zabio autogol.#hnl#prvahnl#supersportprvahnl#dubrava#cibaliapic.twitter.com/77zJaebaXF — sportnet.hr (@sportnet_HR)April 11, 2026

Nakon koškanja koje se odvijalo na terenu, glavni arbitar meča podijelio je tri žuta kartona, a zatim je napravljeno kompromisno rješenje. Ante Matić je, nakon što je meč nastavljen, uzeo loptu, pretrčao pola terena i zatresao mrežu svog tima. Zbog toga je Cibalia na odmor otišla sa prednošću (2:1), kao što je bilo i nekoliko minuta ranije.

Utakmica je završena rezultatom 2:2, jer je Dubrava u petom minutu nadoknade stigla do izjednačenja. Nakon 26 odigranih kola, Cibalia je treća na tabeli sa 42 osvojena boda, sedam manje od prvoplasiranog Rudeš, dok je Dubrava na šestoj poziciji sa 34 boda.