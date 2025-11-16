“Sokoli” u ponedeljak od 20:45h pod Goricom igraju protiv reprezentacije Hrvatske.

Izvor: Dejan Feratović

Naša reprezentacija je u petak savladala Gibraltar, a iako smo izgubili sve šanse da se plasiramo u baraž, slektor najavljuje da idemo na pobjedu, jer motiva ne fali.

“Dobro je da smo dobili Gibraltar, ali to sam već obrisao. Sada gledamo Hrvatsku – imamo veliki respekt, ali ne strah”, kazao je Vučinić i osvrnuo se na veliku karijeru Luke Modrića.

“Svi znamo da Modrić traje dugo, da je veliki šampion. Njegova glavna strana je glava koja ga drži u vrhu svih ovih godina. Ono što sam kazao igračima je da je najlakše pasti kada si na vrhu. Luka treba da bude uzor svim igračima svijeta, ne samo našim i hrvatskim “.

Vučinić je debitovao u porazu od Farskih Ostrva, potom je savladao Lihtenštajn i Gibraltar.

“Sada igramo protiv ekipe koja će da nametne svoju igru. Nije isto braniti se ispred svog gola ili na 40-45 metara. Svaka utakmica je različita. Težili smo da kreiramo igru, a protiv Hrvatske će biti teško da mi dajemo tempo meču”, kazao je Vučinić.