Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore nije uspjela da pomrsi račune Poljacima.

Lider kvalifikacione grupe E slavio je u Tuzima 1:0, upisao osmu pobjedu u isto toliko utakmica i došao nadomak plasmana na Euro.

Trenutak odluke na Besa areni dogodio se u finišu prvog dijela kada je desni bek gostiju Krajevski matirao Kriještarca.

U utakmici bez mnogo šansi, Crna Gora je od 60. minuta igrala sa desetoricom pošto je crveni karton zaradio kapiten Perišić.

Glavni arbitar Cakalidis iz Grčke imao je pune ruke, podijelivši čak deset kartona.

Crna Gora je ostala na 10 bodova iz osam utakmica, a posljednje dvije u ovom ciklusu odigraće u oktobru – protiv Sjeverne Makedonije u gostima i Jermenije kod kuće.

Lijepa prilika da se obezbijedi treće mjesto u grupi.