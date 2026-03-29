Igor Tudor je dobio otkaz posle mesec dana potpune katastrofe u Totenhemu.

Gotovo je, Totenhem je zvanično objavio da je otpustio Igora Tudora. Nije dugo potrajao na klupi „pijevaca“, pošto je otkaz dobio 29. marta, a zaposlen je 13. februara. Za tih mjesec i po dana jedva da je uzeo neki bod na klupi. Prvi meč vodio je 22. februara, a posljednji 22. marta, tako da je praktično vodio tim tačno mjesec dana.

Zapravo je vodio Totenhem na sedam utakmica i doživio je pet poraza – od Arsenala 4:1, Fulama 2:1, Kristal Palasa 3:1, Atletiko Madrida 5:2 i na kraju Notingem Foresta u grčevitoj borbi za opstanak 3:0. Igrao je neriješeno sa Liverpulom, a pobijedio je jedino Atletiko Madrid u revanšu nokaut faze Lige šampiona. Ipak, poslije poraza od 5:2 to mu ništa nije značilo. Na tih sedam mečeva imao je gol-razliku 9:20.

Hrvatski trener ostavlja Totenhem na 17. mjestu u Premijer ligi, sa 30 bodova, samo bodom više od Vest Hema koji je prvi u zoni ispadanja. Do kraja prvenstva ima još sedam kola u kojima „pijevci“ pokušavaju da se spasu od bruke i ispadanja, a igraće sa Sanderlendom, Brajtonom, Vulverhemptonom, Aston Vilom, Lidsom, Čelsijem i Evertonom.

Boriće se Totenhem do kraja sezone, vidjećemo i sa kim na čelu, da izbjegne igranje u Čempionšipu. Prošli put su u drugom rangu igrali prije 91 godinu.