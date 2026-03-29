Crvena zvezda želi da dovede Filipa Kostića, ali to neće biti lako uz ovoliko interesovanje za njega.

Srpski reprezentativac Filip Kostić obaviješten je da neće ostati u Juventusu poslije ove sezone. Njemu ugovor ističe krajem juna i već ranije su u Torinu donijeli odluku da mu neće nuditi produžetak saradnje, pa će tako Kostić kao slobodan agent biti na tržištu ovog ljeta.

Dobra vijest za Filipa Kostića je da kada već nije potreban Lućanu Spaletiju - drugi treneri stoje u redu za njegov potpis. Tako je danas iz Italije stigla vijest da su čak tri kluba iz Serije A zainteresovana za njegove usluge.

Ko traži Filipa Kostića?

U pitanju su klubovi iz "donjeg doma" italijanskog prvenstva - Kaljari, Parma i Đenova. Potreban im je iskusni krilni fudbaler koji ne bi koštao previše, a u taj kalup uklapa se i Filip Kostić koji će moći bez obeštećenja da promijeni klub. Iskustva ima napretek pošto već duže od deset godina igra u najboljim ligama Evrope.

"Tutomerkato" podsjeća da bi mogla da se javi i Fiorentina, koja ga je tražila ljetos, pa se povukla iz pregovora, ali je to manje vjerovatno zbog toga što je stigao novi sportski direktor Fabio Paratići.

Zvezda više brine zbog Murinja

Kao što je poznato, Crvena zvezda želi nekoliko iskusnih domaćih fudbalera da dovede ovog ljeta, a jedna od meta je i Kostić. Neće biti lako zbog interesovanja iz Italije, s tim da će Zvezda za razliku od pobrojanih moći da ponudi potencijalno učešće u Ligi šampiona, a daleko više "brine" zbog Žozea Murinja.

Upravo je Murinjo traži Kostića u redovima Benfike i vidjećemo da li će se ta opcija dopasti srpskom reprezentativcu, koji zna Portugalca od ranije, pošto je igrao kod njega u Fenerbahčeu.