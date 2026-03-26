Nekadašnji fudbaler i sportski direktor Partizana Ivica Iliev smatra da niko u istoriji nije imao pomoć države kao što sada imaju crno-beli.

Fudbalski klub Partizan još jednom je dobio pomoć od države kako bi sanirao tekuće troškove i prošao UEFA monitoring, da bi narednog ljeta mogao da igra kvalifikacije u Evropi. Nekadašnjem fudbaleru i sportskom direktoru crno-bijelih Ivici Ilievu to se uopšte ne sviđa!

Kako je doskorašnji čelnik Partizana istakao, Partizan trenutno nije konkurentan Crvenoj zvezdi ni u derbiju, ni u domaćim takmičenjima, ni na tržištu, a nema rezultate na međunarodnoj sceni iako traži pomoć države kako bi mogao da funkcioniše i igra kvalifikacije.

"Rezultati sve pokazuju... Kao i prodaja igrača, uspjesi u Evropi. Sećam se, dok sam bio igrač, stalno se gledala statistika. Koliko si golova dao, koliko imaš asistencija. Partizan ima prvo ispadanje u četvrtfinalu Kupa, zatim ispadanje u šesnaestini finala Kupa, ispadanje iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu Konferencija. Nekonkurentnost u derbijima, finansijska nekonkurentnost. Nema prodaje igrače, ne bi mogli da funkcionišu bez pomoći države", rekao je nekadašnji fudbaler i sportski direktor Partizana u emisiji "Kida Show".

Nije se tu zaustavio Iliev, koji je na raznim pozicijama u Humskoj odradio više mandata. Ivica Iliev tvrdi da nijedan srpski klub u istoriji nije imao pomoć države kakvu sada ima Partizana, a da bi se klub ugasio kada bi ona izostala. Na kraju je iskoristio priliku i da bude ironičan, odnosno "pecne" sadašnje čelnike kluba.

"Ovako - nikada. Nijedna ekipa, ni Partizan ni Crvena zvezda, nisu imali ovakvu podršku države, a rezultati ne postoje. Da nema toga - klub bi se ugasio. Nema prihoda, nema prodaje, nema Evrope", rekao je Iliev i dodao: "Osjećam veliku odgovornost, jer Partizan od mog odlaska 2022. godine uopšte nije konkurentan Crvenoj zvezdi. Ne samo Crvenoj zvezdi, već ne postoji na mapi Evrope. Mogu brojkama da argumentujem. Dok sam bio u klubu osvojili smo četiri Kupa, dva puta smo izgubili na penale, imali smo titulu, i četiri ili pet učešća u grupnim fazama UEFA takmičenja. Imali smo tri proljeća u Evropi i jednu osminu finala. Partizan od 2022. godine nema, čini mi se, ni polufinale Kupa. Dva puta je ispadao u šesnaestini finala, dešavalo se i da završi na četvrtom mjestu. Sada je treći. Da, osjećam odgovornost".