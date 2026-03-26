Aleksandar Hleb je očigledno više voleo život nego fudbal. Da nije bilo tako, ko zna koliko bi bio dobar.
Nekadašnji fudbaelr Barselone Albert Dalmau otkrio je da je za vrijeme dok je nastupao ua "Kamp Nou" vidio kako Bjelorus Aleksandar Hleb na treninge u bočici donosi alkohol.
Umesto energetskih pića vezista koji je došao kao veliko pojačanje iz Arsenala, ali se nije naigrao. Odigrao samo jednu sezonu u Kataloniji. Posle toga je bio na pozajmicama u Štutgartu, Birm,ingemu i Volfsburgu i potom je ugovor istekao.
"U tipičnoj boci Gejtorejda zaista je bio Gejtorejd, ali on je dodao i malo alkohola", rekao je Dalmau, inače desni bek koji je ponikao u Barsi.
Nije tajna da je voleo da popije
Hleb je u Barselonu stigao 2008. godine za 17.000.000 eura, a iako ima upisanu triplu krunu iz te sezone nije puno bio u sastavu, Sadašnji golman Barse Vojćeh Ščensni je otkrio i zašto.
"Hleb je mogao Da postigne više u fudbalu. Imao je sjajnu karijeru, ali je volio i da popije", rekao je jednom prilikom Hlebov kolega iz nacionalnog tima.
Kakvu je karijeru imao?
Posle početaka u Dinamo Minsku i BATE Borisovu prešao je u Štutgart i postao legenda u redovima "švaba". Osvojio je titulu u Bundesliugi, dokazao se za tri godine u Arsenalu i posle epizode u Barsi pao. Igrao je kasnije u Rusiji, Bjelorusiji, Turskoj, a završio je karijeru 2019. godine.
