Košarkaše Crvene zvezde čeka duplo kolo u Evroligi, a Milutin Aleksić vjeruje da će defanziva dobijati utakmice do kraja regularnog dijela sezone.

Nekadašnji košarkaš Milutin Aleksić govorio je o šansama Crvene zvezde u Evroligi pred duplo kolo u Španiji. Crveno-bijeli posle pobjede u vječitom derbiju gostuju Baskoniji, a potom Barseloni.

Ipak, nijednog od ova dva rivala tim Saše Obradovića ne smije gledati smo kroz rezultate i trenutnu formu. Ono što Aleksić vidi kao ključno u preostalih sedam kola je odbrana, za koju kaže - škripi!

"Ako kažem da je upitan plej-in i ako kažem da može u Top 6 i jedno i drugo sam rekao tačno. Treba da se izvlače pouke, mora da se igra od prvog do poslednjeg kola, nema tu zaliha, to se rijetko kome desi, možda se desilo Feneru ove godine. Isto može da se primijeni na Valensiju, od svakog može da se izgubi i svakog da pobijedi", rekao je Aleksić u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana" koja se emituje na televiziji "Una".

Zvezda gostuje Baskoniji koja je odavno otpisana u Evroligi, a potom Barseloni koja je i dalje konkurentna za plej-in i nalazi se na 10. poziciji. Iako to nije onaj moćni tim na koji smo navikli, košarkaški analitičar upozorava crveno-bijele.

"Jedna od najstarijih ekipa, imamo legende. Mogu da garantujem da može svakog da dobije, ali kad stigne umor, to ni na šta ne liči. Vidjeli smo derbi, ne pamtim tako loš El klasiko, od prvog minuta 20 razilike za Real. Oni su majstori zanata, bojim se onog što se desilo Zvezdi u Areni. Zvezda imala trijumfalni niz, a onda je došla Barselona i Brizuela... Dobro je da je to Zvezdi drugi meč".

Defanziva - škripi

Ne smije beogradski tim olako da shvati ni Baskoniju, a Aleksić naglašava da će odbrana biti ključni faktor do kraja regularnog dijela sezone. Posebno je iskritikovao igrače koji u napadu briljiraju Džareda Batlera i Džordana Nvoru, ali u defanzivnim zadacima moraju mnogo bolje.

"Ideš ekipi koja je uzela španski Kup. Crvena zvezda zavisi od dvije stvari, jedna je defanziva Batlera - škripi. Umjetnik, ja dugo nisam vidio tako talentovanog napadača. Ovo je stvarno da daš svu lovu za kartu da gledaš uživo. Ne sviđe mi se mis meč, kad god je on u pik en rolu, on ide dole sa centrom, ne može kao Mekintajer da zauzme pozciju. Batlerova odbrana mora jače i Nvora, toliko se čeka", kaže Aleksić i nastavlja:

"Stravičan igrač, stravičan napadač, ali ga toliko dugo čeka Zvezda u zadnje vrijeme da uhvati ritam, i od toga će mnogo da zavisi Zvezde u ovim utakmicama, ovih sedam. Nvora nekad totalno izgubi fokus, uspava se. Kad ga ne ide napad, kao da nema inat da bar odigra dobro odbranu. Sale ga čeka, trpi, to mora tako, ali mislim da će to biti jako bitno u nastavku", jasan je Aleksić.