Crvena zvezda ostvarila je pobjedu protiv Partizana u prvom abaligaškom derbiju ove sezone. Nekoliko faktora je riješilo meč.

Izvor: MN Press

Prvi abaligaški derbi u novoj sezoni završen je pobjedom Crvene zvezde. U veoma zanimljivom meču, prije svega napadački gledano, savladali su Partizan u Beogradskoj areni (100:96). Iz ugla stanja na tabeli i dešavanja u novom sistemu takmičenja ABA lige meč nije imao toliki značaj, ali je jasno koliko svaki vječiti derbi privlači pažnju i koliko je svaki meč između ovih rivala bitan.

"Nije nam bilo rečeno da je nebitna utakmica. Bilo mi je rečeno da je vrlo važna. Tako sam i ušao, tako smo svi i gledali na meč. Kao i u mnogim utakmicama prije toga, postoji velika šansa da nekoga izgubiš u rotaciji u tom pritisku. To je Partizan, naravno da su te utakmice uvijek posebne i tako te ljudi i ocjenjuju, na kraju krajeva. Mnogo je važno da nismo imali veliku potrošnju. Neka bude ova utakmica kao jak trening za ono što nas čeka", rekao je Obradović.

Fokus Crvene zvezde u ovom momentu je potpuno na Evroligu i na plasman u plej-of elitnog takmičenja. Trenutno je na skoru 18-14 i ima dva gostovanja u Španiji koja mogu da odluče dalji tok sezone. Prvo gostuje Baskoniji (25. marta), pa dva dana kasnije Barseloni. Upravo bi zbog toga trijumf protiv najvećeg rivala mogao da donese dodatno samopouzdanje i motiv više za cijelu ekipu. Izdvojili smo tri razloga koja su riješila okršaj u polupraznoj Areni.

Šut za tri i nezaustavljivi Dobrić

Dovoljan je pogled na statistiku da se vidi detalj koji je bio verovatno i ključni faktor za pobjedu crveno-bijelih. U pitanju je šut za tri poena koji je bio na 60,9 odsto. Procenat koji se rijetko viđa - 14/23. U tome su posebno prednjačili Ognjen Dobrić (4/4 za tri) i Džared Batler (3/5 za tri). Upravo je trojka Amerikanca sa oko devet metara ijrešila meč.

"Mnogo ovakvih šuteva sam dao protiv Partizana. Ne znam ni koji mi je ovo derbi i koliko godina sam tu i koliko sam utakmica odigrao protiv njih. Lijepo je, volim kada sam sa ove strane derbija, znamo koliko domaćim igračima i ljudima ovdje znači derbi", rekao je Dobrić poslije meča.

Jago, Kodi i "iks faktor" iz sjenke

Kodi Miler Mekintajer odigrao je veoma zrelo, pametno i za 27 minuta na parketu je upisao dabl-dabl (13, 10as), ali je veoma važnu ulogu u svemu imao i rezervista Jago dos Santos. Brazilac je u prvom poluvremenu skupo koštao Zvezdu svojim greškama, pa se u drugom iskupio. Dao je veoma važnu trojku, uz to je imao pet asistencija od kojih neke dosta bitne poslije kojih je Džoel Bolomboj imao lagana zakucavanja.

Upravo su dvojica centara bili "iks faktori" iz sjenke. Prvo Bolomboj koji je takođe imao dabl-dabl (16, 10sk), a onda i Hasijel Rivero (6, 2sk). Kubanski centar je proveo samo devet minuta na terenu i pokazao da može da bude bitan faktor, posebno sada kada je povrijeđen Ebuka Izundu.

Nvorina minus faza i izostanak Monekea

Džordan Nvora se muči već neko vrijeme sa šutom. Jednostavno, ne ide mu. Na derbiju je imao veoma loše šutersko veče. Iako važi za jednog od najboljih poentera u timu, ne ide mu. Protiv Partizana je dao osam poena uz veoma loš šut - 1/8 za dva, 1/2 za tri, 3/4 sa penala. Moraće što prije da "namjesti ruku", jer je Zvezdi neophodan onaj Džordan koji "izmišlja poene" i ima važnu ulogu u ofanzivi.

Zvezda je i pored njegovih problema imala koliko-toliko kontrolu u samoj završnici i mogla je da dobije i većom razlikom da nije bilo nekih grešaka. Zbog toga je bio bitan i Semi Odželej čiji učinak je prošao donekle nezapaženo pošto je imao savršen šut - 10 poena (1/1 za dva, 2/2 za tri, 2/2 sa penala). Obradović je objasnio i zašto nije igrao Čima Moneke, a njegov izostanak pokazao je i jedan plus i jedan minus za ekipu. U odbrani nije bilo toliko velikih grešaka kao što ih je Čima pravio u Atini protiv Panatinaikosa. Ali, isto tako je Moneke falio za skokove pošto je Partizan imao čak 15 ofanzivnih skokova od ukupno 32.

Slijedi ključni dio sezone, sada se "lomi" i na Zvezdi je da pokaže pravi stav i pobjednički mentalitet. Pobjeda u derbiju u tome može da pomogne.