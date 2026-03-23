Posle poraza sa Totenhemom, Igor Tudor saznao užasne vijesti.

Hrvatskom treneru Igoru Tudoru preminuo je otac, što mu je javljeno odmah posle utakmice koju je Totenhem izgubio proteklog vikenda protiv Notingem Foresta. Upravo zbog toga, Tudor nije održao obaveznu konferenciju za medije, kada je novinarima javljeno da se ista otkazuje zbog "privatne situacije" koju ima hrvatski trener.

Umjesto njega obratio se prvi pomoćnik Bruno Saltor koji je pokušao da objasni šta se to dešava sa Totenhemom ovog proljeća i zašto je ekipa vrlo blizu ispadanja iz Premijer lige, dok se istovremeno i dalje priča o smjeni Igora Tudora.

Za sada nije poznato kako će Totenhem reagovati i da li će smijeniti svog trenera za vrijeme reprezentativne pauze, ili će Tudor ipak dobiti povjerenje da nastavi započeto. Stigao je u februaru umjesto Tomasa Franka, ali nije uspio da popravi rezultate kluba u prethodnom periodu, štaviše neki bi rekli da se igra i pokvarila.

Takođe, neće biti preveliko iznenađenje i da se Tudor povuče zbog smrti oca Marija, za koga je i te kako bio vezan i nema sumnje da ga je smrt pogodila.

Za to vrijeme Spursi imaju učinak od jedne pobede, jednog remija i pet poraza sa Tudorom na klupi.



