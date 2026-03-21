Deni Velbek je cijelu karijeru bio rezervista, a sada je sa dva gola srušio Liverpul i ekipu Arnea Slota udaljio od mjesta u Ligi šampiona

Izvor: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

Liverpul može da ostane bez Lige šampiona naredne sezone. Najbolja četiri tima imaće direktan plasman u elitno takmičenje, vjerovatno i petoplasirani zbog koeficijenta, ali je tim Arnea Slota blizu da "izvisi" zbog užasnih rezultata u poslednje vrijeme.

Najnoviji poraz od Brajtona (2:1) pokazuje da je ekipa u velikoj krizi. Ubjedljiva pobjeda protiv Galatasaraja u osmini finala Lige šampiona samo je zamaskirala određene probleme. Sve mane ekipe ogolio je Deni Velbek koji je dao dva gola i pokazao da blista u završnoj fazi svoje duge i uspešne karijere.

Velbek je postigao prvi gol već u 14. minutu kada je nadskočio Ibrahimu Konatea kao da je u pitanju kadet, a ne štoper jednog od najusžpješnijih timova u Engleskoj. U 30. minutu je Miloš Kerkez izjednačio posle velike greške. Ono što je bio mnogo veći problem za "crvene" je povreda Uga Ekitikea i umjesto njega je ušao Kurtis Džouns već u osmom minutu. Po malo začuđujuća odluka Slota koji nije ubacio nekog ofanzivnijeg igrača. Ali, njegove sporne odluke su već duže vrijeme razlog raznih debata.

Na početku drugog poluvremena je Liverpul krenuo malo agresivnije, ali nije bilo ozbiljnih šansi. Onda je u 56. minutu Velbek postigao svoj drugi pogodak. Deluje da je bio u ofsajdu tom prilikom, ali ljudi iz VAR sobe su potvrdili da nema ofsajda i gol je priznat. Tek posle toga je Slot shvatio da bi trebalo da pojača napad, uveo je Rija Ngumou umesto beka Džeremija Frimponga, pa onda i Federika Kijezu umesto Konatea, uz to je i Robertson zamijenio Kerkeza. Ništa od toga nije dalo rezultat pošto je Brajton imao još nekoliko fantastičnih prilika i mogao je da slavi još ubedljivije.

Liverpul je sada peti sa 49 bodova i utakmicom više od Čelsija koji ima 48, četvrta je Aston Vila sa 51. Još jedan problem za Liverpul je i taj što zbog povreda na ovom meču nisu igrali ni golman Alison ni Mohamed Salah, a nije bilo ni skupo plaćenog Aleksandera Isaka koji se oporavio od povrede, ali još nije u konkurenciji za tim.

Ko je Deni Velbek?

Deni Velbek ima 35 godina, igra na poziciji napadača i vjerovatno trenutno igra najbolji fudbal u karijeri. Najbolji timovi su ga se odrekli, cijeli život je bio rezervista, a sada pokazuje šta sve zna i umije. Blizu je da dođe i do brojke od 100 golova u Premijer ligi, sa ova dva je na 89 pogodaka.

Počeo je u omladinskoj školi Mančester Junajteda i tu je zaigrao i profesionalno. Nisu "crveni đavoli" previše vjerovali u njega, slali su ga na pozajmice u Preston i Sanderlend i pravu priliku počeo je da dobija tek u sezoni 2011/12 i sa klubom je osvojio Premijer ligu, dva Liga kupa i FIFA Svetsko prvenstvo. Posle toga je prešao u Arsenal i tamo je proveo pet sezona od 2014. do 2019. godine i sa njima je uzeo FA Kup i Komjuniti šild, uz igranje finala Lige Evrope. Sezonu je proveo u Votfordu, a od 2020. je u Brajtonu i tu igra fenomenalno.

Prošao je sve mlađe kategorije u reprezentaciji Engleske, za seniorski tim je igrao do 2018. godine i izvesno je da Tomas Tuhel ne računa na njega za predstojeći Mundijal.



