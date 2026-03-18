Šveđanin Zlatan Ibrahimović potvrdio je da će biti na specijalnom zadatku na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović biće u posebnoj ulozi na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se održava od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Naravno, ništa ne može da prođe bez jedne od najvećih zvijezda svjetskog fudbala koji je ostavio veliki trag u Italiji, Engleskoj, Španiji i na kraju u Americi.

Šveđanin je trenutno u upravi Milana u kome je okončao profesionalnu karijeru, ali to ga neće spriječiti da bude komentator na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

"Predstojeće Svjetsko prvenstvo biće najbolje u istoriji! Srećan sam što mogu da objavim da ću se ovog ljeta pridružiti Fox Sportsu u Sjedinjenim Državama kao komentator Mundijala. Ameriko, nema na čemu", u svom stilu je saopštio Ibrahimović.

Ibrahimović zna kako da privuče pažnju navijača i nema sumnje da će doprinijeti popularnosti sa nove pozicije. Nije propustio priliku da istakne svoju ličnost u prvi plan.

"Gdje su svi nestali? Olimpijske igre su završene, ali nema razloga da budete tužni ili depresivni. Bilo je lijepo, zar ne? Navijati za vaše crveno, bijelo i plavo (reprezentaciju SAD, prim. aut.), sve te zlatne medalje – bilo je sjajno. Ali sada je sve gotovo i ne znate šta da radite, želite da gledate najbolje na svijetu. Tu sam da američkom narodu saopštim lijepu vijest: ovog ljeta na Fox ne stiže samo Svjetsko prvenstvo, stiže i Zlatan! Vidimo se uskoro, Ameriko!", zaključio je Ibrahimović.