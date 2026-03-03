logo
Usvojeni sin našao je slavnu majku mrtvu u kadi, pa smuvao sestru: Kristina završila na isti način, on lažirao brak

Autor Jelena Sitarica
Na današnji dan, 4. marta 1993. godine, rođena je Bobi Kristina Braun, ćerka Vitni Hjuston, kojoj je, kako mnogi misle, presudio onaj kom je njena pokojna majka dala svu ljubav

Usvojeni sin našao je slavnu majku mrtvu u kadi, pa smuvao sestru Izvor: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Bobi Kristina Braun bila je jedina ćerka slavne pevačice Vitni Hjuston, a dobila ju je u braku sa Bobijem Braunom, čovekom koji je, prema mišljenju mnogih, utabao put ka njenoj propasti i zavisnosti od narkotika.

Nažalost, odrastanje pred reflektorima uz jednu od najvećih muzičkih diva svih vremena, kao i turbulentan brak roditelja, ostavili su trag na Kristini.

Kako su godine prolazile, majčine borbe sa drogom i alkoholom postajale su javne, a ćerka je odrastala u atmosferi koja je bila daleko od stabilne.

Ipak, njihov odnos bio je vrlo blizak. Bobi Kristina je branila majku u javnosti i često isticala koliko je ponosna na nju. A onda je usledila stravična smrt pevačice, kada je pronađena mrtva u kadi, a našao ju je upravo Nik Gordon, njen usvojeni sin.Photo Set as poster photo

Nik Gordon nije bio formalno usvojen, ali ga je Vitni primila u kuću sa 12, i odgajala ga je kao člana porodice.

Bobi Kristina bila je jedina naslednica majčinog bogatstva, a onda su usledile šok vesti - ona i njen, u očima javnosti, polubrat, završili su zajedno.

Ne moramo da govorimo da su svi sumnjali u iskrenost Nikovih emocija, naročito kada su, samo godinu dana nakon Vitnine smrti, objavili da su vereni u rijaliti emisiji "The Houstons: On Our Own".

"Dojadilo mi je da slušam komentare ljudi poput ‘Fuj, verena si za brata’ ili 'Da je Vitni živa, šta bi ti rekla'", požalila se Bobi u postu na svom Fejsbuk profilu.

Iako je par 2014. godine potvrdio da su se venčali, nakon smrti Bobi Kristine, oglasili su se advokati porodice Braun koji su žustro demantovali medijske natpise kako je nesrećno preminulu Bobi u kadi pronašao suprug Nik Gordon.

"Da ispravim prethodne izjave, Bobi Kristina nije i nikad nije bila udata za Nika Gordona." Izjavio je advokat porodice, Kristofer Braun. Porodica Braun podigla je privatnu tužbu protiv Nika kojeg su smatrali odgovornim za njenu smrt, te je sud u Atlanti 2016. godine presudio u njihovu korist i naredio Niku da plati 36 miliona dolara odštete.

Nik Gordon napustio je svet 2020. godine baš kao i njegova ljubav iz detinjstva. Pronađen je mrtav u sobi u Floridi, a uzrok smrti je predoziranje heroinom.

usvojeni sin bobi kristina braun vitni hjuston nik gordon smrt

