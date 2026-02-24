Branko Radujko otkrio je zanimljive detalje pregovora sa Veljkom Paunovićem i šta se sve dešavalo tom prilikom.

Izvor: MN Press

Veljko Paunović došao je na čelo reprezentacije Srbije i sa ekipom će pokušati da napravi nešto novo. Da "probudi" nacionalni tim Srbije i da krene neka nova energija i priča. Generalni sekretar Branko Radujko pričao je o njegovom dolasku.

"Imamo Veljka sada, novi pristup, ništa loše ne kažem o bivšem selektoru. Imamo jasne planove i ciljeve, kada bih rekao zajedničke ciljeve sa Veljkom, rekli biste mi da sam lud", rekao je Radujko sa osmijehom u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana".

Pričao je detaljnije i o načinu razgovora i kako je počelo sve sa Veljkom.

"Reakcija igrača je izuzetna, imali su okupljanje koje je bilo romantična priča. Mi smo po Veljka otišli da probamo da se dogovorimo od Nove godine, imali smo Letoniju i Englesku prije toga. Veljko je strašan, jako dobra energija, divan, stručan, kulturan čovjek, par ekselans naš čovjek u svijetu. Rekao je da treba da prelomi da pređe iz klupskog u reprezentativni fudbal i da ga to žulja. Mi smo pred okupljanjem, selektor treba da zove igrače. Kada kažu širi i uži spisak, širi je taj koji kao FSS šalješ klubovima i možeš da pošalješ za 50 igrača, kada šalješ klubovima, dužan je da ti da igrače tokom FIFA termina. Ako ga nisi obavijestio i naknadno tražiš, onda može da dođe do zatezanja. Mi smo tada poslali pozive svim potencijalnim reprezentativcima."

"Veljko je odbio, pa otišao da obavi telefonski poziv"

Kako su izgledali pregovori sa Paunovićem i šta se sve dešavalo u tim momentima?

"Mislili smo da smo se dogovorili sa njim taj dan, a on je rekao 'Ne mogu, neće to da izađe iz mene da pređem u reprezentativni fudbal'. Rekli smo mu 'ništa, hvala što si iskren, ali mi ni sa kim drugim nismo pričali, samo sa tobom'. Čovjek onako kaže da sačekamo, otišao, javio se na telefon i rekao da će da vodi te dvije utakmice bez ugovora, pa da onda sjednemo i pričamo. Bilo je to pred samo okupljanje. Onda je sve na brzinu. Napravljena je dobra hemija."

Jedan detalj je posebno oduševio generalnog sekretara FSS pred meč sa Engleskom.

"Onda je rekao 'što da idemo dva dana u London, hajde da ostanemo u Pazovi i da radimo'. Prvi put smo išli tako da spavamo samo noć pred utakmicu. Taj dodatni dan je bio jako važan za tu neku energiju i mislim da se to vidjelo. Suvišan je bio taj drugi primljeni gol, imali smo nekoliko dobrih prilika. Nekako su se probudili. Ne treba to nešto protiv prethodnika, nego su ciklusi. Isprazni se energija, došla je neka nova", zaključio je Radujko.