Bivši fudbaler, a sada trener savo Milošević glavni je kandidat da peruzme klupu Željezničara iz Sarajeva

Bivši trener Partizana Savo Milošević (52) uskoro bi mogao da dobije novi angažman. Željezničar iz Sarajeva pregovara sa nekadašnjim fudbalerom rođenim u Bijeljini i kako se navodi, glavni je kandidat da postane glavni strateg ovog tima.

Već duže vrijeme razmatraju se imena koja bi mogla da dođu na mjesto trenera Željezničara. Turbulentan period na Grbavici donio je mnogo nagađanja, ali čini se da je izbor za šefa struke pronađen - bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine i legendarni fudbaler Savo Milošević preuzeće ekipu, saznaje "sportsport.ba".

Iz popularne Želje nedavno je otišao Slaviša Stojanović, inače bivši trener Crvene zvezde, nakon što je tim u poslednja četiri meča zabilježio tri poraza, a posebno bolno je to što tim nije postigao nijedan gol.

Iz popularne Želje nedavno je otišao Slaviša Stojanović, inače bivši trener Crvene zvezde, nakon što je tim u poslednja četiri meča zabilježio tri poraza, a posebno bolno je to što tim nije postigao nijedan gol. Zbog toga je neophodno rešenje, a kako se navodi, najglasnije se govori o dolasku Miloševića u Sarajevo.

"Ime Miloševića pojavilo se među ozbiljnim opcijama uprave kluba. Milošević je prethodno radio kao selektor BiH i sa reprezentacijom našeg državnog tima imao je priliku da 'osjeti' teren Grbavice", stoji u tekstu.

Ujedno, spominju se i imena: Ivajla Peteva, Deana Klafurića, Vladimira Jugovića, Nenada Bjelice.