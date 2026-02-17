Galatasaraj je na domaćem terenu pobijedio Juventus u prvom meču nokaut faze Lige šampiona

Izvor: Arif Hudaverdi Yaman / AFP / Profimedia

Liga šampiona se vratila i to sa stilom. Ako je suditi po utakmici Galatasaraja i Juventusa očekuje nas više nego neizvjestan i napet nastavak sezone. Domaćin je u potpunosti slomio "staru damu" i nanio joj ubjedljiv poraz u meču punom golova. Susret je završen 5:2 u korist Galatasaraja.

Nije mnogo vremena prošlo od prvog gola u Istanbulu. već u 15. minutu Gabrijel Sara je uspio da zatrese mrežu rivala. Nakon što su se njegovi saigrači spetljali u kaznenom prostoru, lopta je stigla do njega i u pravom trenutku uputio ju je ka golmanu italijanskog velikana, za neviđenu radost na tribinama. Međutim, veselje nije dugo potrajalo, pošto je već minut kasnije Teun Kopmajners pokupio promašaj ŽeremijaBogea i tik ispred golmana Čakira ubacio loptu u gol za 1:1.

Uspio je Juventus da postigne gol i u 32. minutu i tada povede, ponovo je strijelac bio Kopmajners, pa je "stara dama" na poluvremenu imala vođstvo. Sjajno da je proigrao Veston Mekeni, a Holanđanin snažnim i preciznim udarcem efektno zatresao mrežu Galatasaraja i činilo se Juventus nastaviti u istom ritmu. Međutim, ekipa se po povratku na teren potpuno raspala.

Već u 46. minutu golman gostiju Mikele Di Gregorio je samo kratko odbio loptu, tačno na nogu Noi Langu kome nije bilo teško da postigne gol - za izjednačenje. I onda su se nizali golovi Galatasaraja koji su na krilima navijača igrali sve bolje. U 60. minutu Davinson Sančez je imao malo sreće, lopta je imala savršen put posle slobodnog udarca, a njegov skok ispred gola rivala bio je dovoljan za vođstvo Galate.

U 75. minutu Lang je iskoristio novu priliku da donese vođstvo Galatasaraju, a onda je i Seš Boi bio strijelac u 88. On je zamijenio Langa u 83. minutu i vrlo malo vremena bilo mu je potrebno da postigne novi gol, za ubjedljivu pobjedu domaćina.

Istini za volju, Juventus je od 67. minuta ostao bez igrača, nakon što je drugi žuti karton zaradio Juan Kabal, koji je na teren ušao na startu drugog poluvremena, ali je za vrlo kratak period napravio mnogo problema. Takođe, povreda Bremera zabrinula je Juventus, a Brazilac je teren napustio u 34. minutu i tada ga je zamijenio Frederiko Gati.