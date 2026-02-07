Bivši crnogorski reprezentativac potpisao za indonežanski PSM Makasar

Bivši crnogorski reprezentativac Dušan Lagator nastavlja karijeru u Aziji – 31-godišnji defanzivac potpisao je ugovor sa indonežanskim klubom PSM Makasar.

Lagator u Indoneziju dolazi iz Indije, gdje je prethodnu sezonu nastupao za Kerala Blasters, a ovo će mu biti nova međunarodna stanica u bogatoj inostranoj karijeri.

Tokom dosadašnjeg profesionalnog puta igrao je i za Mogren, Titograd, Čukarički, Dinamo Sankt Peterburg, Soči, Visla Plok i Debrecin.

Za crnogorsku reprezentaciju, popularne „hrabre sokole“, Lagator je upisao devet nastupa, a sada će iskustvo i kvalitet pokušati da potvrdi i na zahtjevnoj azijskoj fudbalskoj sceni.