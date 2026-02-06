Legendarni fudbaler Rome Frančesko Toti blizu je povratka u klub

Izvor: Profimedia/D.Nakashima/AFLO

Bivši fudbaler Rome Frančesko Toti (49) mogao bi da se vrati u klub u kojem je ostavio neizbrisiv trag. Kako navodi trener Klaudio Ranijeri, bivši kapiten bi mogao ponovo doći u voljeni klub nakon što detalji pregovora budu utanačeni. Još nije poznato u kojoj bi se ulozi mogao naći, ali se vjeruje da će imati ključnu simboličnu ulogu za tim.

„Znam da Fridkinsovi razmišljaju o tome. Nadam se da Frančesko zaista može biti od koristi AS Roma, jer je on stvarno dio kluba“, rekao je Ranijeri za Skaj sport.

Frančesko Toti profesionalnu fudbalsku karijeru okončao je 2017. godine, nakon pune 24 sezone provedene u prvom timu AS Roma. Odmah po završetku igračke karijere ostao je u klubu, gdje je preuzeo ulogu tehničkog saradnika. Iako je ideja bila da Toti i dalje bude dio svakodnevnog funkcionisanja kluba, nikada do kraja nije razjašnjeno koje su konkretne obaveze bile u opisu njegovog posla.

Zbog pogoršanih odnosa sa tadašnjom upravom, klupska legenda je 2019. godine odlučila da se povuče iz Rome. Tom prilikom je poručio da odlazi, ali da će se jednog dana vratiti – pod uslovom da klub dobije nove vlasnike. Od 2020. godine Romu vode Den Fridkin i Rajan Fridkin, dok je na klupi iskusni Klaudio Ranijeri, koji je, prema navodima italijanskih medija, u odličnim odnosima sa Totijem i predstavlja ključnu vezu između njega i sadašnjeg rukovodstva.

Toti se nedavno pojavio na Stadion Olimpiko tokom pobjede Rome nad VfB Stuttgart rezultatom 2:0 u Liga Evrope, što mu je bio prvi dolazak na stadion nakon skoro dvije godine. Kako piše Korijere delo Sport, na utakmicu je stigao na poziv Rajana Fridkina, što dodatno produbljuje nade da će se legenda vratiti kući.