Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan pomogao je Fenerbahčeu da dovede slavnog vezistu Ngola Kantea iz Al-Itihada u Saudijskoj Arabiji

Izvor: Adem ALTAN / AFP / Profimedia

Predsjednik Fenerbahčea Sadetin Saran zahvalio je predsjedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu na pomoći u transferu Ngoloa Kantea (34). Jedan od najboljih defanzivnih vezista svijeta potpisao je za istanbulski klub posle Erdoganove posete Saudijskoj Arabiji, u kojoj je Francuz godinama igrao za Al-Iitihad.

"Naš klub je uspješno završio transfer jednog od najznačajnijih imena svjetskog fudbala, N'Gola Kantea. Predsjedniku Republike, gospodinu Redžepu Tajipu Erdoganu, zahvaljujem lično i u ime kluba za značajnu podršku koju je pružio da bi bio uspješno okončan ovaj proces, koji će doprinijeti razvoju kako našeg Fenerbahčea, tako i turskog fudbala", naveo je Saran.

Kante je jedno u nizu velikih pojačanja Fenerbahčea, koji se ovog januara za 28 miliona eura pojačao i vezistom Lacija Mateom Genduzijem, ljetos je doveo i golmana Mančester sitija Edersona za 11 miliona, a u istom prelaznom roku došao je i bivši ofanzivni vezista Real Madrida, Aston vile i Pari Sen Žermena, Marko Asensio, za 7,5 miliona eura.

Izvor: Profimedia

Prije svih njih, Fener je doveo na pozajmicu nekadašnjeg premijerligaškog napadača Džona Djurana (22) iz Al-Nasra.

"Vrijeme je da snagu prenesemo na teren"

"Treba istaći da su tokom procesa (dovođenja Kantea) najveća motivacija i izvor snage za nas bili vjera navijača Fenerbahčea u svoj klub, njihova snažna podrška i povjerenje koje su nam pokazali. Sada je vrijeme da tu snagu prenesemo na teren i budemo uz naš tim. Zajedno ćemo vjerovati, zajedno se boriti i zajedno uspjeti", navedeno je u saoštenju Fenerbahčea.

Fener je trenutno drugoplasirani tim turskog prvenstva, sa tri boda manje od Galatasaraja, lidera i branioca titule. Trener Fenerbahčea je Domeniko Tedesko, koji je u septembru potpisao dvogodišnji ugovor kada je naslijedio Žozea Murinja, slavnog Portugalca čiji rastanak sa klubom nije bio lijep.