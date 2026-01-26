Manu Kone zbog povrede će morati na prinudnu pauzu.

Izvor: Profimedia

Ove sezone najbolji fudbaler Rome Manu Kone povrijedio je tokom drugog poluvremena derbi utakmice 22. kola Serije A protiv Milana, a dan kasnije izvršeni su pregledi kojima je ustanovljen stepen povrede.

Kone je bio prinuđen da napusti teren nakon sat vremena zbog povrede butnog mišića, tzv. zadnje lože. Francuzu je utvrđeno istegnuće mišića drugog stepena na bicepsu femorisa desne butine, zbog čega trener Rome Đan Pjero Gasperini neće biti u mogućnosti da računa na njega u naredne tri do četiri sedmice.

Francuz je do sada najčešće korišćeni vezista kod Đan Pjera Gasperinija. Bivši igrač Borusije Menhengladbah nastupio je u svih 22 prvenstvene utakmice. Do sada je postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.

Nakon remija u velikom derbiju na "Olimpiku" protiv Milana (1:1), Roma će ponovo na teren u četvrtak od 21 čas. "Vučica" gostuje na stadionu Nikolaidis, gdje će se sastati s Panatinaikosom u utakmici posljednjeg kola Lige Evrope. Gasperinijeva ekipa ima odlične šanse da ostane među prvih osam ekipa u Ligi Evrope čak i u slučaju neriješenog rezultata i tako se direktno plasira u osminu finala.

Osim ovog, Kone će vjerovatno tokom februara propustiti prvenstvene mečeve protiv Udinezea, Kaljarija i Napolija.