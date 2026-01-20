Golčina Stankovića u pokeru Briža u Kazahstanu!

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

U prvom meču popodnevnog programa fudbaleri Briža savladali su Kairat na gostovanju rezultatom 4:1.

Srpski fudbaler Aleksandar Stanković postigao je vodeći gol za Briž u 32. minutu. Pobjedu gostiju ovjerili su Vanaken u 38, Vermant u 78, i Mehele u 85. minutu,

Počasni gol za Kairat postigao je Sadibekov u drugom minutu nadoknade igre.

Kolo prije kraja Briž je sa sedam bodova zadržao šanse za palsman u nokaut fazu, dok je Kairat sa svega jednim bodom davno otpisan.

U poslednjem kolu Briž dočekuje Marsej, dok Kairat gostuje vodećem Arsenalu.

Fudbaleri Bodo Glimta savladali su na svom terenu Mančester siti rezultatom 3:1.

Sva tri gola za domaćina postigao je Heg u 22, 24 i 58. minutu. Počasni gol za Siti postigao je Čerki u 60. minutu.

Mančester siti je završio meč sa igračem manje pošto je Rodri u 62. minutu isključen zbog dva žuta kartona.

Nakon ove pobjede norveški tim ima šest bodova na 27. mjestu na tabeli sa teoretskim šansama za prolaz u nokaut fazu.

Mančester siti je ostao na 13 bodova i trenutno je četvrti na tabeli uoči preostalih mečeva 7. kola.

U poslednjem kolu Mančester siti dočekuje Bodo Glimt, dok Bodo Glimt gostuje Atletiku.