Luka Jović odigrao najbolji meč od dolaska u AEK. Sa čak četiri pogotka odlučio derbi protiv Panatinaikosa.

Luka Jović (28) dao je čak četiri gola za AEK u pobjedi protiv Panatinaikosa 4:0 u gradskom derbiju Atine. Kao u doba kada je blistao u Ajntrahtu prošle decenije, Jović je rešetao "zelene" i donio ekipi Marka Nikolića jednu od najubjedljivijih pobjeda u istoriji rivalstva dva tima.

Prvi gol Jović je postigao u 15. minutu, a rafalom od 57. do 78. je potpuno bacio na koljena ekipu čuvenog španskog trenera Rafaela Beniteza.

Jović je početkom ove sezone došao u AEK i pod vođstvom srpskog stručnjaka Marka Nikolića igra kako godinama nije, još od perioda kada ga je Real Madrid kupio 2019. godine za 63 miliona eura.

Panati dao čak sedam golova

Srpski golgeter je ove sezone dao 15 golova za AEK u 27 nastupa, a zanimljivo je to da je protiv Panatinaikosa dao čak sedam u dvije utakmice. U prethodnom derbiju bio je strijelac het-trika protiv "zelenih". Takvog Luku Jovića godinama nismo gledali, a Nikolić je očigledno odlično znao šta je potrebno da "otključa" i da u njemu probudi zver.

