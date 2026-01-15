Učestvuje šest timova, a dva su već eliminisana.

Izvor: MN Press/arhiva

Završnica premijernog izdanja FIFA Kupa šampiona za žene biće održana krajem januara i početkom februara, a nastupiće najbolji ženski klubovi na svijetu.

FIFA je uvela novo takmičenje od globalnog značaja za ženski klupski fudbal, koje se igra u nešto drugačijem formatu nego muško, tako da su dvije ekipe već eliminisane.

Trofej će biti uručen 1. februara na stadionu "Emirejts" u Londonu, domu Arsenala, nakon završnice turnira koji ima za cilj da na jedinstvenoj međunarodnoj sceni spoji najuspješnije i najambicioznije ekipe ženskog fudbala iz različitih dijelova svijeta.

Polufinalni susreti zakazani su za srijedu, 28. januara, na stadionu u Brentfordu. U prvom meču sastaće se američki Gotam, šampionke Konkakafa, i prvakinje Konmebola - brazilski Korintijans. U drugom polufinalu snage će odmjeriti evropski šampion Arsenal i marokanski AS FAR, aktuelni šampion Afričke Lige šampiona.

Završnica turnira odigraće se 1. februara na "Emirejts" stadionu, gdje su na programu utakmica za treće mesto i veliko finale, nakon kojeg će biti krunisane prve interkontinentalne klupske šampionke u istoriji ženskog fudbala.

Iz FIFA poručuju da novo takmičenje predstavlja važan iskorak za razvoj klupskog ženskog fudbala na globalnom nivou.

"Sa igračicama svjetske klase, kultnim klubovima i istinski globalnom pozornicom, FIFA Kup šapmpiona za žene označava prelomni trenutak za ženski klupski fudbal", izjavila je Džil Elis, glavna direktorka za fudbal u FIFA, ističući da turnir ima ambiciju da dodatno poveže navijače i zajednice širom svijeta.

Pomenuto takmičenje već je počelo u oktobru. Tada su u duelu prvog kola 8. oktobra fudbalerke kineskog Vuhana savladale Okland junajted sa Novog Zelanda 1:0, u dvoboju najboljih ekipa iz Azije i Okeanije.

U drugom kolu, u meču odigranom 14. decembra prošle godine, Vuhan je eliminisan od strane AS FAR-a, nakon produžetaka 2:1.